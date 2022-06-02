Boyce Avenue: Vitória está na rota da turnê pelo Brasil em junho

Boyce Avenue se apresentam no dia 22 de junho em Vitória Crédito: Divulgação

Boyce Avenue, um dos maiores fenômenos do YouTube, chega ao Brasil em junho para uma turnê com oito apresentações. Vitória (ES) está no roteiro do trio, que tem mais de 5 trilhões de visualizações e mais de 15 milhões de inscritos no Youtube. O grupo desembarca na capital capixaba no dia 21 de junho para se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro no dia 22 de junho.

Segundo a assessoria da casa de shows, ainda está sendo definida a agenda de tarefas do grupo em terras capixabas. Será que veremos os americanos passeando nas praias da Grande Vitória?

Vindo de Sarasota, na Flórida, o Boyce Avenue ganhou destaque entre 2004 e 2009 com covers incríveis de canções que já são sucesso mundial. Os três irmãos, Daniel, Alejandro e Fabian fizeram versões de hits como “Let It Be” dos Beatles, “Bad Habits” e “I See Fire” de Ed Sheeran, “Zombie” de The Cranberries e “Don’t Look Back In Anger” de Oasis, além de “Hello”, de Adele.

Alejandro, o vocalista do trio falou sobre os shows no Brasil: “Fazer turnê pelo Brasil, é como estar tocando em casa, para fãs enérgicos e ao mesmo tempo muito leais. Ao longo da nossa carreira, Brasil se tornou nosso país favorito”, disse ele.

Além de Vitória, a banda se apresenta em Fortaleza (CE), Brasília, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). Os ingressos para o show no Espírito Santo já estão à venda através do site Sympla e custam de R$ 160 (meia, Cadeira Bronze) a R$ 620 (inteira, Cadeira Ouro).