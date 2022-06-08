Festival terá shows gratuitos de Renato Casanova e Sambasoul em Vila Velha

Banda Sambasoul Crédito: André Leão Basílio/Braza Estúdio

A data mais romântica do ano se aproxima e diversas opções de eventos para o Dia dos Namorados já estão programados na Grande Vitória. No Shopping Praia da Costa, o festival Praia Show Edição Namorados vai agitar as noites de quinta-feira (09) a domingo (12), com shows gratuitos de artistas e bandas capixabas de sucesso. A programação conta com show do Luau do Casanova, com Renato Casanova vocalista da banda Casaca, apresentação de Cadu Caruzo, da Banda Trilha, e também da banda Sambasoul .

Os shows acontecerão numa estrutura especial, com palco, montada na praça de alimentação do Shopping Praia da Costa, a partir das 18h. A ideia é proporcionar uma opção de lazer aos capixabas, que podem fazer tudo num lugar só: comprar o presente de Dia de Namorados e curtir um show especial.

O festival começará na quinta-feira (09), com o Luau do Casanova, tocando alguns dos principais sucessos do Casaca, muito reggae e pop rock. Na sexta-feira (10), Cadu Caruzo sobe ao palco com um show emocionante de tributo a Cazuza; o sábado fica por conta da Banda Trilha com o melhor do rock nacional e internacional; e no domingo (12), Dia dos Namorados, o Sambasoul fará um show especial, colocando os namorados e todos para dançar com o swing do samba pop.

"O sambasoul adora falar de amor, nossas músicas também traduzem isso. Preparamos um show especial, não só para os namorados, mas para quem quer se divertir e curtir também. Com a alegria de sempre", diz Rafa Valadares, do Sambasoul.

Todos os shows são gratuitos e começam a partir das 18h. O estacionamento no Shopping Praia da Costa é gratuito aos domingos e, de segunda a sábado, para clientes que consumirem a partir de R$ 150,00, o que também é válido para os restaurantes. A liberação é realizada com a apresentação da nota fiscal no posto de atendimento, que fica no piso L2.

SERVIÇO