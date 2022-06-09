Ju Querido, a Judite do "Portas do Fundos", apresenta stand-up em Vitória

Ju Querido se apresenta em Vitória neste sábado (11) Crédito: Mi Garcia

Atenda a primeira ligação com o DDD 011 (não achei trocadilho melhor, sorry!), se você nunca ouviu falar na operadora de telemarketing Judite, a moça que deixa Fábio Porchat irritado enquanto tenta cancelar uma linha de telefone, em um dos vídeos virais do "Porta do Fundos". Não se ligou? Veja a treta a seguir...

Saiba que, em 2021, Judite ganhou carne, osso e marra na pele da comediante Ju Querido, que encarnou a irritante operadora em uma ação promocional. Foi só sucesso!

Popular nas redes sociais, a humorista promete fazer os capixabas rolarem de rir no stand-up "Com Todo Respeito", que acontece sábado (11), a partir das 19h, no Vix Comedy Club, em Vitória.

Lógico que o bate-papo da atriz com "HZ" não poderia começar de outra forma que não fosse, Judite. "Ela viralizou há dez anos e ficou no imaginário popular. Em setembro, pintou a oportunidade de interpretá-la, contracenando com Fábio Porchat", relembra.

"Até hoje me param nas ruas, falando do comercial. Certa vez, de madrugada, dentro de um ônibus voltando para o Rio de Janeiro, um homem me olhou e perguntou: você não é a Judite? Adorei", brinca Ju Querido, afirmando, com orgulho, ser a primeira mulher do Rio a lançar um stand-up comedy solo.

Memes à parte, a humorista traz a Vitória um espetáculo que reúne sua percepção sobre o cotidiano caótico da atualidade, além de algumas piadas baseadas em suas experiências nos tempos do Magistério! Sim, ela (também) leciona, do tipo professa Helena, de "Carrossel".

"Trabalho há 12 anos dando aula para o Ensino Infantil e Fundamental. Tenho muitos alunos na faixa de dez anos e, claro, eles sempre pedem para contar piadas durante as aulas. Preciso manter a disciplina (risos). Mas eles me ajudam muito, pois o 'universo' da sala de aula proporciona um material imenso para levar para os palcos", explica Ju, reorganizando o raciocínio antes de continuar respondendo.

"Minhas apresentações trabalham a questão da identificação e boa parte da plateia se encontra nas piadas sobre a época da escola", detalha, dizendo que, em boa parte do espetáculo, gosta de revelar imbróglios da sua vida afetiva.

"Brinco com as relações. As minhas, por exemplo, muitas delas foram desastrosas. Já passei por seis relacionamentos frustrados (risos), mas sonho em ter uma família, casar", despista, falando que defende os "limites" do humor.

"Não gosto de fazer piada com doenças, deficiências e nada de cunho racista, machista e homofóbico. Tem humoristas que atacam nessas áreas. Não condeno, afinal, tem público para todo tipo de piada", responde, em tom de reflexão.

SEGUIDORES

Durante a conversa, Ju Querido falou de seus crescentes números nas redes sociais, especialmente com vídeos que mostram suas esquetes durante shows.

Um deles, "Manada", conta com mais de quatro milhões de visualizações, somente no Instagram. Nele, ela fala de experiências como professora.

"A gente usa as redes (sociais) para divulgar nosso trabalho e chamar pessoas para os shows. É a TV do comediante moderno. O engraçado é que, às vezes, ao contrário de ganhar seguidores, acabo perdendo. Foi quando postei uma foto de biquíni, com o bumbum para cima. Fiquei mal, pois acabei perdendo 30 seguidores", brinca, fazendo questão de mostrar a tal foto para o leitor de HZ. Dê uma espiada!

Antes de desligar o telefone, Ju deu um spoiler do que será apresentado em Vitória. "Preparei uma esquete especial, prometendo desvendar um mistério que todas as mulheres fazem durante o banho", despede-se, sem dar chances do repórter tentar adivinhar o mistério.

"COM TODO RESPEITO", STAND-UP COM JU QUERIDO