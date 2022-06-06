Projeto Batuque Diferente seleciona estudantes de música para residência artística

Tem oportunidade boa na área musical. O grupo Batida Diferente vai selecionar três estudantes de percussão negros para participar de uma residência artística com o músico percussionista Léo de Paula. Intitulado “Batuque Diferente”, o projeto prevê também a gravação de uma composição autoral que será disponibilizada nas redes sociais do grupo e uma oficina gratuita de ritmos brasileiros e africanos.