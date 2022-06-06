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Oportunidade

Projeto Batuque Diferente seleciona estudantes de música para residência artística

O projeto prevê também a gravação de uma composição autoral que será disponibilizada nas redes sociais do grupo. As inscrições começam nesta segunda-feira (06) e vão até o dia 12 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 16:58

Projeto Batuque Diferente seleciona estudantes de música para residência artística
Projeto Batuque Diferente seleciona estudantes de música para residência artística Crédito: Bruno Leão
Tem oportunidade boa na área musical. O grupo Batida Diferente vai selecionar três estudantes de percussão negros para participar de uma residência artística com o músico percussionista Léo de Paula. Intitulado “Batuque Diferente”, o projeto prevê também a gravação de uma composição autoral que será disponibilizada nas redes sociais do grupo e uma oficina gratuita de ritmos brasileiros e africanos.
As inscrições começam nesta segunda-feira (06) e vão até o dia 12 de junho. Os candidatos deverão preencher os dados pessoais em um formulário no Google Docs (faça aqui), disponível no Instagram do grupo, e gravar um vídeo com duração de até 3 minutos, podendo ser uma peça ou estudo de livre escolha.
Projeto Batuque Diferente seleciona estudantes de música para residência artística
Projeto Batuque Diferente seleciona estudantes de música para residência artística Crédito: Bruno Leão
Podem se inscrever estudantes de percussão de projetos sociais e instituições públicas que sejam negros e que tenham entre 18 e 29 anos.  O resultado será divulgado no dia 13 de junho através do Instagram do grupo Batida Diferente. A proposta visa profissionalizar e valorizar músicos negros em formação.
A Residência Artística Batuque Diferente foi selecionada pelo Edital 016/2020 - Coletivos Culturais da Secretaria de Estado da Cultura.

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