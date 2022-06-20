'Não estou bem', desabafa Gizelly Bicalho sobre a saúde mental

A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Instagram/@gizellybicalho

Gizelly Bicalho, 30, está focada em sua saúde mental. Num desabafo feito no Twitter, a ex-BBB revelou que está com problemas e pediu compreensão de seus seguidores. Segundo a capixaba, ela já inicou um novo tratamento psiquiátrico, mas que não está fácil.

"Ter que vir me manifestar sobre minha saúde é tenso, mas vamos lá: Eu mudei de psiquiatra e de remédios e as medicações precisam de 30 dias para fazer efeito, dessa maneira não posso beber. Tive inúmeras crises de ansiedade no último mês, pânico, meu cabelo estava caindo todo", começou Gizelly que tem procurado até ficar em casa para evitar ir aos eventos e festas.

"Estou fazendo meu acompanhamento e minhas terapias. Não quero ir para festas beber e, no outro dia, entrar em uma 'bad' de não querer existir. Não quero. Eu não estou bem. Estou buscando meu equilíbrio. Aquela Gizelly do BBB, que vocês viam bêbada, ela passou".

Estou fazendo meu acompanhamento e minhas terapias, eu NÃO QUERO ir pra festas beber e no outro dia entrar numa Bab de não querer existir, EU NÃO QUERO! Eu NÃO ESTOU BEM! Estou buscando meu equilíbrio. Aquela gizelly do bbb que vcs viam bebada ela passou — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) June 18, 2022

Na sequência, foi publicada uma mensagem em resposta aos seguidores, que tentavam colocar a culpa no namorado da advogada. "Ela passou por vários traumas, muitos! e busca ter sanidade mental pra trabalhar, ser feliz, querer sair de novo, querer estar no meio das pessoas. PAREM DE JOGAR A CULPA NA TALLES".

Ela passou por vários traumas, muitos! e busca ter sanidade mental pra trabalhar, ser feliz, querer sair de novo, querer estar no meio das pessoas. PAREM DE JOGAR A CULPA NA TALLES pic.twitter.com/gkyBdDoXiw — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) June 18, 2022

Revoltada com algumas respostas e cobranças dos seguidores, ela explicou novamente como está se sentindo e pediu compaixão. "Parem de ser injustas, parem! Isso já passou de todos os limites!!!!! Eu não quero fazer quase nada porque não tenho força!!! Eu só quero trabalhar e me isolar, vai procurar saber o que essa doença desgraçada e mata milhares de pessoas".