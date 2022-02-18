Tico Santa Cruz decide se afastar de redes sociais: 'Questão de saúde mental'

O cantor Tico Santta Cruz decidiu se afastar das redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@ticostacruz

O cantor Tico Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira, 18, que vai deixar de usar temporariamente, as redes sociais Facebook e Twitter, por uma questão de saúde mental. O anúncio foi feito no Instagram - rede que o artista decidiu manter: "com conteúdos leves e meus trabalhos para quem gosta de mim".

No post, o vocalista do Detonautas informou que a decisão foi tomada por uma questão de saúde mental e que procurou ajuda médica: "estou em processo terapêutico".

Tico ainda comentou que vem sofrendo uma "quantidade imensurável de ataques, crueldade, incentivo à suicídio e crimes cometidos por pessoas que se dizem 'cidadãos de bem'".