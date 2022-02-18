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Engano

Arthur Picoli desabafa após ser associado a caso de estupro de adolescente no ES

O ex-BBB chorou nas redes sociais ao comentar sobre o episódio. Um jornal do ES usou a imagem de Arthur ao divulgar uma notícia de estupro de adolescente. Jornal consertou o erro e pediu desculpas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 15:21

Arthur Picoli, do
Arthur Picoli, do "BBB 21", chegou a chorar durante a gravação do vídeo Crédito: Reprodução / Instagram/@arthurpicoli
O ex-BBB Arthur Picoli chorou ao ver sua imagem associada a um estupro de uma menina de 14 anos, nesta sexta-feira (18), após um erro de um jornal do Espírito Santo numa publicação no Instagram. A postagem nos stories, que já foi corrigida, continha a foto do capixaba com um título sobre o crime, apesar do link levar a uma matéria sobre a vida amorosa do profissional de educação física. 
Ao ver o material, Arthur foi às redes sociais para desabafar sobre o acontecido e foi às lágrimas. "Acordei sendo metralhado por fake news, ameaças, e graças a Deus, meus amigos me alertaram e encaminharam as coisas, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Um jornal do Espírito Santo fez uma postagem em que a imagem de fundo sou eu, o link, como sempre, falava sobre a minha vida amorosa - que não diz respeito a ninguém - e a legenda falava sobre o estupro de uma jovem de 14 anos. O tamanho da irresponsabilidade e dos danos causados pelo jornal", começou a contar.
O título da reportagem mencionada por Arthur dizia: “Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola". Ainda nos stories, o professor de crossfit continuou dizendo que se sente envergonhado por ter que falar sobre o assunto em suas redes. E ainda frisou que pensa em voltar para a vida que levava antes da fama.
Jornal Folha do ES publicou story no Instagram acusando Arthur Pícoli de estupro
Jornal Folha do ES publicou story no Instagram acusando Arthur Pícoli de estupro (Foto: Reprodução / Instagram) Crédito: Reprodução / Instagram/@jornalfolhadoes
"Eu me envergonho de ter que vir falar sobre isso, porque quem me conhece, sabe. Eu sou professor antes de tudo. Já estava pensando em voltar para a minha vida, porque não aguento mais isso", disse ele, acrescentando apelo na legenda: "Respeito pelo amor de Deus, não aguento mais", disse Arthur.
Em São Paulo, o capixaba afirmou que recebeu ameaças de pessoas que diziam saber a sua localização. “Meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaça, sabendo que estou em tal hotel, qual aeroporto estarei. O negócio não está legal hoje, não", contou.
A assessoria do ex-BBB se pronunciou sobre o caso e disse que erros como este podem causar enormes danos. Em entrevista ao site da revista Quem, o empresário de Arthur disse que todas as medidas cabíveis serão tomadas.
“De qualquer forma, tomaremos as medidas cabíveis contra o veículo. Isso poderá acarretar em muitas coisas em sua vida. As pessoas acham que a internet é brincadeira, mas infelizmente, não é", ressaltou.

RETRATAÇÃO

O jornal capixaba publicou uma retratação sobre o ocorrido. Segundo a nota, o erro teria sido no sistema na hora de trocar a imagem da matéria. "Admitimos o erro em nosso sistema, deixando claro que a celebridade Arthur Picoli não tem qualquer envolvimento com o caso. Lamentamos o problema ocorrido e pedimos sinceras desculpas pelo acontecido", diz. 
Folha do ES se retrata sobre o caso de Arthur Pícoli
Folha do ES se retrata sobre o caso de Arthur Pícoli Crédito: Divulgação

NAS REDES SOCIAIS

Na tarde desta sexta-feira (18), Arthur acabou sendo um dos nomes mais comentados do Twitter por conta dessa situação. A tag “Arthur Merece Respeito” chegou a ter mais de 10 mil tweets na rede social.
Folha do ES se retrata sobre o caso de Arthur Pícoli
Folha do ES se retrata sobre o caso de Arthur Pícoli Crédito: Redes sociais
*Com informações da Revista Quem

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