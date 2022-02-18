Arthur Picoli desabafa após ser associado a caso de estupro de adolescente no ES

Arthur Picoli, do "BBB 21", chegou a chorar durante a gravação do vídeo Crédito: Reprodução / Instagram/@arthurpicoli

O ex-BBB Arthur Picoli chorou ao ver sua imagem associada a um estupro de uma menina de 14 anos, nesta sexta-feira (18), após um erro de um jornal do Espírito Santo numa publicação no Instagram. A postagem nos stories, que já foi corrigida, continha a foto do capixaba com um título sobre o crime, apesar do link levar a uma matéria sobre a vida amorosa do profissional de educação física.

Ao ver o material, Arthur foi às redes sociais para desabafar sobre o acontecido e foi às lágrimas. "Acordei sendo metralhado por fake news, ameaças, e graças a Deus, meus amigos me alertaram e encaminharam as coisas, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Um jornal do Espírito Santo fez uma postagem em que a imagem de fundo sou eu, o link, como sempre, falava sobre a minha vida amorosa - que não diz respeito a ninguém - e a legenda falava sobre o estupro de uma jovem de 14 anos. O tamanho da irresponsabilidade e dos danos causados pelo jornal", começou a contar.

O título da reportagem mencionada por Arthur dizia: “Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola". Ainda nos stories, o professor de crossfit continuou dizendo que se sente envergonhado por ter que falar sobre o assunto em suas redes. E ainda frisou que pensa em voltar para a vida que levava antes da fama.

Jornal Folha do ES publicou story no Instagram acusando Arthur Pícoli de estupro (Foto: Reprodução / Instagram) Crédito: Reprodução / Instagram/@jornalfolhadoes

"Eu me envergonho de ter que vir falar sobre isso, porque quem me conhece, sabe. Eu sou professor antes de tudo. Já estava pensando em voltar para a minha vida, porque não aguento mais isso", disse ele, acrescentando apelo na legenda: "Respeito pelo amor de Deus, não aguento mais", disse Arthur.

Em São Paulo, o capixaba afirmou que recebeu ameaças de pessoas que diziam saber a sua localização. “Meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaça, sabendo que estou em tal hotel, qual aeroporto estarei. O negócio não está legal hoje, não", contou.

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A assessoria do ex-BBB se pronunciou sobre o caso e disse que erros como este podem causar enormes danos. Em entrevista ao site da revista Quem, o empresário de Arthur disse que todas as medidas cabíveis serão tomadas.

“De qualquer forma, tomaremos as medidas cabíveis contra o veículo. Isso poderá acarretar em muitas coisas em sua vida. As pessoas acham que a internet é brincadeira, mas infelizmente, não é", ressaltou.

RETRATAÇÃO

O jornal capixaba publicou uma retratação sobre o ocorrido. Segundo a nota, o erro teria sido no sistema na hora de trocar a imagem da matéria. "Admitimos o erro em nosso sistema, deixando claro que a celebridade Arthur Picoli não tem qualquer envolvimento com o caso. Lamentamos o problema ocorrido e pedimos sinceras desculpas pelo acontecido", diz.

Folha do ES se retrata sobre o caso de Arthur Pícoli Crédito: Divulgação

NAS REDES SOCIAIS

Na tarde desta sexta-feira (18), Arthur acabou sendo um dos nomes mais comentados do Twitter por conta dessa situação. A tag “Arthur Merece Respeito” chegou a ter mais de 10 mil tweets na rede social.

Folha do ES se retrata sobre o caso de Arthur Pícoli Crédito: Redes sociais