Arthur usa tênis de R$ 8.200 em última Festa do Líder

Arthur Aguiar é um dos nomes cotados para o BBB 22 Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Confinado na casa do BBB 22, o ator Arthur Aguiar tem chamado muita atenção do público nas últimas semanas, tanto por suas relações e desavenças no programa, quanto pelos looks que escolhe vestir.

Na última Festa do Líder, que aconteceu na noite desta quarta-feira (16), o ator usou o tênis Flashtrek Jewel Embellished Sneaker, da marca Gucci. O modelo está esgotado no site Farfetch, onde é vendido no Brasil, e é avaliado em cerca de US$ 1.590, equivalendo a aproximadamente R$ 8.200.

A dançarina Brunna Gonçalves contou que também possui o modelo do tênis, mas que preferiu não levar para o reality por não saber se poderia ser usado. Além disso, a cantora Luísa Sonza, 23, já apareceu com o calçado no clipe da música "Toma", lançado em 2020.

DESPOJADO

Nesta edição, as tendências de moda são mais despojadas, descontraídas e encontram conexão com os jovens da geração Z. Agora, as bandanas que fizeram a cabeça dos participantes do Big Brother Brasil 21, dão lugar aos bucket hats

Não à toa, Jade Picon, 20, com suas peças em crochê, bodies e vestidos em segunda pele e até luvas, é considerada o ícone fashion da atual edição. "Não é nada novo ou uma criação própria. Muito do que vemos no BBB são parte de tendências maiores que vêm basicamente desse streetwear, que é muito influenciado pela música pop", explica Márcio Banfi, professor do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina.