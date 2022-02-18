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De grife

Arthur usa tênis de R$ 8.200 em última Festa do Líder

Confinado na casa do BBB 22, o ator Arthur Aguiar tem chamado muita atenção do público nas últimas semanas, tanto por suas relações e desavenças no programa, quanto pelos looks que escolhe vestir
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 13:42

Arthur Aguiar é um dos nomes cotados para o BBB 22
Arthur Aguiar é um dos nomes cotados para o BBB 22 Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Confinado na casa do BBB 22, o ator Arthur Aguiar tem chamado muita atenção do público nas últimas semanas, tanto por suas relações e desavenças no programa, quanto pelos looks que escolhe vestir.
Na última Festa do Líder, que aconteceu na noite desta quarta-feira (16), o ator usou o tênis Flashtrek Jewel Embellished Sneaker, da marca Gucci. O modelo está esgotado no site Farfetch, onde é vendido no Brasil, e é avaliado em cerca de US$ 1.590, equivalendo a aproximadamente R$ 8.200.
A dançarina Brunna Gonçalves contou que também possui o modelo do tênis, mas que preferiu não levar para o reality por não saber se poderia ser usado. Além disso, a cantora Luísa Sonza, 23, já apareceu com o calçado no clipe da música "Toma", lançado em 2020.

DESPOJADO

Nesta edição, as tendências de moda são mais despojadas, descontraídas e encontram conexão com os jovens da geração Z. Agora, as bandanas que fizeram a cabeça dos participantes do Big Brother Brasil 21, dão lugar aos bucket hats.
Não à toa, Jade Picon, 20, com suas peças em crochê, bodies e vestidos em segunda pele e até luvas, é considerada o ícone fashion da atual edição. "Não é nada novo ou uma criação própria. Muito do que vemos no BBB são parte de tendências maiores que vêm basicamente desse streetwear, que é muito influenciado pela música pop", explica Márcio Banfi, professor do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina.
Os bucket hats, por exemplo, viraram febre fora do Brasil já há algum tempo e surgiram na cultura de rua afroamericana e entre os rappers. Nomes como Kanye West e Rihanna são alguns do que adotaram o acessório. No BBB, além de Jade, Pedro Scooby, Paulo André, Eslovênia, Bárbara, Rodrigo e Linn da Quebrada já usaram o modelo.

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