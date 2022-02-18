No Instagram, Thais Fersoza relembra época em que pintou os cabelos de loiro

Thais Fersoza relembra época em que pintou os cabelos de loiro Crédito: Reprodução/Instagram/@tatafersoza

A atriz e apresentadora Thais Fersoza usou o perfil que mantém no Instagram nesta quinta-feira, 17, para relembrar a época em que pintou os cabelos de loiro. "Socorro! Quem é esta loira da foto? Sim! Eu mesma. Quem lembra da época que fiquei loiríssima?", brincou na legenda.

Na foto, Thais aparece com os cabelos curtos - e loiros, claro - durante um ensaio fotográfico A publicação rendeu elogios de fãs e personalidades e, dentre eles, o de Michel Teló, com quem Thais é casada. "Pelo amor de Deus", declarou o cantor nos comentários.