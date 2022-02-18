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No Instagram, Thais Fersoza relembra época em que pintou os cabelos de loiro

"Socorro! Quem é esta loira da foto? Sim! Eu mesma. Quem lembra da época que fiquei loiríssima?", brincou na legenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 13:48

Thais Fersoza relembra época em que pintou os cabelos de loiro
Thais Fersoza relembra época em que pintou os cabelos de loiro Crédito: Reprodução/Instagram/@tatafersoza
A atriz e apresentadora Thais Fersoza usou o perfil que mantém no Instagram nesta quinta-feira, 17, para relembrar a época em que pintou os cabelos de loiro. "Socorro! Quem é esta loira da foto? Sim! Eu mesma. Quem lembra da época que fiquei loiríssima?", brincou na legenda.
Na foto, Thais aparece com os cabelos curtos - e loiros, claro - durante um ensaio fotográfico A publicação rendeu elogios de fãs e personalidades e, dentre eles, o de Michel Teló, com quem Thais é casada. "Pelo amor de Deus", declarou o cantor nos comentários.
Atualmente, a atriz faz parte da equipe do "The Voice+", programa com participantes na faixa etária de mais de 60 anos. Com André Marques, ela é responsável pela apresentação do programa, mas nos bastidores.

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