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Lucas Lima, marido de Sandy, relembra despedida de solteiro com fotos

Lucas e Sandy se conheceram em 1998 e começaram o relacionamento um ano depois, mas passaram por idas e vindas até o casamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 13:22

Lucas Lima resgatou memórias do dia de sua despedida de solteiro
Lucas Lima resgatou memórias do dia de sua despedida de solteiro Crédito: Reprodução/Instagram/@sandyoficial
Casados desde 2008, o casal Sandy e Lucas Lima costuma compartilhar momentos "fofos" e importantes para a família. Dessa vez, o músico resgatou memórias do dia de sua despedida de solteiro e postou uma série de fotos e vídeos em uma publicação no Instagram. Os dois se conheceram em 1998 e começaram o relacionamento um ano depois, mas passaram por idas e vindas até o casamento, que aconteceu uma década após se conhecerem.
Apesar de mostrar a vida a dois nas redes sociais, o casal sempre optou por não expor o filho, Theo, para o público. Nas raras aparições, o rosto do pequeno de 7 anos é ocultado para que a imagem da criança fique preservada.
No post da despedida de solteiro, Lucas Lima contou que "cada amigo trazia '50 pila' e essa grana seria usada pra comprar meu PS3 e começar a vida a dois com um belo videogame!". Mostrando-se bem-humorada, Sandy comentou: "sabia que estava me casando com um cara realmente maduro". Junior, cunhado de Lucas, também relembrou o dia com entusiasmo: "Que dia! Que dia!!!"

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