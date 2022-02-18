Lucas Lima, marido de Sandy, relembra despedida de solteiro com fotos

Lucas Lima resgatou memórias do dia de sua despedida de solteiro Crédito: Reprodução/Instagram/@sandyoficial

Casados desde 2008, o casal Sandy e Lucas Lima costuma compartilhar momentos "fofos" e importantes para a família. Dessa vez, o músico resgatou memórias do dia de sua despedida de solteiro e postou uma série de fotos e vídeos em uma publicação no Instagram. Os dois se conheceram em 1998 e começaram o relacionamento um ano depois, mas passaram por idas e vindas até o casamento, que aconteceu uma década após se conhecerem.

Apesar de mostrar a vida a dois nas redes sociais, o casal sempre optou por não expor o filho, Theo, para o público. Nas raras aparições, o rosto do pequeno de 7 anos é ocultado para que a imagem da criança fique preservada.