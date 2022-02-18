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Na Xepa

Jade fica sem estalecas para compras e cobra gratidão dos brothers

A empresária revelou que está com o saldo negativo de estalecas, e disse que os brothers do BBB 22 (Globo) terão que a ajudar com a comida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:35

Jade Picon no BBB
Jade Picon  revelou que está com o saldo negativo de estalecas Crédito: Globo/Reprodução
Após passar duas semanas no Vip, a influenciadora Jade Picon ficou na Xepa com a vitória de Lucas na Prova do Líder desta quinta-feira (17). No entanto, a empresária revelou que está com o saldo negativo de estalecas, e disse que os brothers do BBB 22 (Globo) terão que a ajudar com a comida.
"Estamos de boa na Xepa", começou dizendo Pedro Scooby. Em seguida, PA falou que todos deveriam se atentar, já que algumas pessoas estão com o saldo de estalecas negativo. "O Arthur falou uma coisa que é verdade: tem uma galera negativa, vai dar ruim esse mercado", afirmou.
"Eu tenho 500", disse Laís. "Eu tenho 300 e pouco", continuou Scooby. "Eu tenho menos 200. Desculpa, gente", afirmou Jade. "Já proporcionei uma ótima experiência para todo mundo que está na Xepa. Já levei todo mundo para algum lugar, ou para o cinema, ou para o almoço ou para o Vip. Está na hora de demonstrarem gratidão e me ajudarem", completou a sister.
"Ou para o Paredão", continuou Laís, brincando com o fato de Jade ter indicado Arthur ao Paredão duas vezes seguidas. "Só tenta não perder estaleca até a hora do mercado amanhã", acrescentou Gustavo, participante que ingressou na edição com a Casa de Vidro.
Jade chamou a atenção nesta quinta (17) no Big Brother Brasil 22 ao se recusar a participar de uma ação promocional realizada dentro do reality e que envolvia uma aula de dança para os brothers.
Ela disse que não estava se sentindo bem. Nas redes sociais, porém, a equipe da sister lembrou que logo quando entrou no BBB 22, Jade falou, em conversa com Naiara Azevedo e Brunna Gonçalves, que ficou traumatizada após fazer uma dança no TikTok e ser alvo de críticas e zombaria na web.
"Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok e entrei nos trending topics do Twitter... Fiquei traumatizada. Falei: 'Nunca mais na minha vida", disse.
"Jade não participou da ação da dança por não se sentir confortável em dançar e não estar muito bem. Quem acompanha sabe que Jade já foi alvo de muitos comentários maldosos por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar", publicou a equipe de Jade nas redes da influenciadora.
Fãs da sister relembraram que o vídeo polêmico foi publicado por ela em 2020. Na ocasião, ela dançava a música "Savage", de Megan Thee Stallion.

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