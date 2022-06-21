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Sindicato dá autorização especial para Jade Picon atuar em novela da Globo

Ela não é atriz nem tem registro profissional da categoria mas vai fazer parte do elenco de 'Travessia'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 08:22

Jade Picon quer fazer curso de atuação ou apresentar algum programa
Jade Picon  Crédito: João Cotta/Globo
A influenciadora e ex-BBB com quase 21 milhões de seguidores no Instagram vai ser mesmo uma das protagonistas de "Travessia", a próxima novela das 21h da Globo. Ela, que não é atriz nem tem registro profissional da categoria, o DRT, conseguiu uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para atuar na trama de Glória Perez. Isso um mês depois que a o presidente da entidade garantiu ao jornal Folha de S.Paulo que se fosse preciso entraria na Justiça, mas Jade não seria escalada sem o certificado.
"Nós demos uma autorização especial. Uma permissão específica para que ela atuasse em determinado produto [novela] e com tempo da validade. Acabou o trabalho, acabou. Ela não terá direito ao registro profissional quando a trama terminar", comentou Hugo Gross em uma live no Instagram na noite desta segunda-feira (20).
Com 39 anos de carreira [a última produção da qual fez parte foi "Aquele Beijo" (2011)] e há 15 anos na presidência do sindicato, Hugo reforçou que continua na luta em defesa do registro profissional da categoria e explicou que a contratação de Jade Picon pela Globo está dentro da lei.
"Qualquer empresa de teatro, de cinema, teledramaturgia ou shows tem o direito a um número específico de autorizações especiais para cada produto. A emissora quis valer esse acordo e nós tivemos que dar a autorização", observou o ator.
Segundo Hugo, Jade vai ter 5% do seu salário descontado mensalmente por causa da autorização e se quiser seguir na carreira irá precisar de diploma de um curso profissionalizante ou oficina de ator reconhecido. Além de apresentar portfólio de trabalhos realizados que comprovem sua experiência na área. "Ela vai ter que correr atrás", finalizou.
Mais cedo, Jade apareceu em uma foto com parte do elenco de "Travessia". Ela também postou um vídeo de quando recebeu a resposta da Globo que tinha passado no teste da novela. "Vem 'Travessia', vem Chiara'! Não poderia deixar de agradecer a emissora todos os envolvidos por esse desafio que vou enfrentar com muita dedicação", escreveu.

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