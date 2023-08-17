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Sexo

Saiba como identificar a ejaculação precoce

Segundo a sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a disfunção sexual acomete um a cada quatro brasileiros

Públicado em 

16 ago 2023 às 21:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Segundo a sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a ejaculação precoce acomete um a cada quatro brasileiros
Segundo a sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a ejaculação precoce acomete um a cada quatro brasileiros Crédito: Shutterstock
Um dos assuntos mais frequentes no consultório, vindo de pacientes homens, é a ejaculação precoce, que, segundo a sociedade Brasileira de Urologia (SBU), acomete um a cada quatro brasileiros.
Após a notícia de um novo remédio para auxiliar no tratamento da disfunção, "choveu de gente" querendo conhecer mais sobre a patologia. Muitos pacientes não sabem nem do que se trata, mas sabem que interfere na relação sexual, então é considerado ruim. Como a melhor maneira de sanar dúvidas é com informação, vamos lá!

O QUE É?

Ejaculação precoce é uma disfunção que acomete o universo masculino caracterizada por liberar liquido ejaculatório mais rápido que o normal (durante o ato sexual), fator que o homem não consegue controlar ou evitar que aconteça. Diferente de uma "rapidinha", que acontece eventualmente e com a intenção de ser rápido.

QUAL O TEMPO MÍNIMO DE OCORRÊNCIA?

A maioria dos homens com ejaculação precoce atinge esse ápice em menos de um minuto (contados a partir da penetração), mas a Medicina acredita que o portador desse distúrbio - com estímulos mínimos de excitação - atinja a ejaculação em menos de cinco minutos. O dado é bastante variável, pois há homens que ejaculam em três ou quatro minutos, por exemplo, sendo satisfatório para eles, então o tempo ejaculatório só pode ser considerado disfunção em homens com insatisfação sexual.

CASOS EM QUE PODE OCORRER A DISFUNÇÃO

  • SITUACIONAL: Quando acontece por determinado fator de situação, por exemplo, quando o homem está com uma nova parceria ou nervoso pelo momento. Também conta um longo período sem sexo. Essas situações são consideradas normais quando não são frequentes.
  • PRIMÁRIA: Quando o homem já passa por esse processo desde o início de sua vida sexual.
  • ADQUIRIDA: Essa é a mais comum, quando o homem tinha controle antes e adquiriu a disfunção devido a um determinado problema, seja de saúde, psicológico ou social.
  • SUBJETIVA: Quando o tempo é insatisfatório, por exemplo, pode durar 8 a 10 minutos e ser insuficiente, gerando angústia e até mesmo dificuldade para tentar uma nova relação sexual.

O QUE CAUSA A EJACULAÇÃO PRECOCE?

A causa é variada e pode ser tanto por fatores físicos como deficiência hormonal, doenças, consumos excessivos de álcool e drogas, efeitos colaterais de remédios. Também pode haver fatores psicológicos, como depressão, ansiedade, experiências traumáticas, abusos, problemas no relacionamento, medo, insegurança e baixa autoestima, entre outros pontos.

QUAL O MELHOR TRATAMENTO PARA A EJACULAÇÃO PRECOCE?

O tratamento precisa ser multidisciplinar, ou seja, o melhor caminho é procurar um urologista para avaliação física e, se necessário, o especialista vai prescrever uma medicação. O remédio isoladamente não cura o processo, já que o corpo é movido pelo psicológico e esse fica afetado pela disfunção. O tratamento psicológico com especialista em sexualidade humana é muito importante e eficiente, pois é adotado exercícios adequados para cada tipo de ejaculação precoce.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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