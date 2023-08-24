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Sexo

Preguiça para iniciar o ato sexual: o que pode ter por trás disto?

Situação pode ser diagnosticada como a síndrome do urso panda. Entenda o que pode gerar este quadro

Públicado em 

24 ago 2023 às 20:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Preguiça, sexo, briga, casal, sono, dormir
O estresse e o cansaço podem afetar a vida sexual Crédito: Shutterstock
Estima-se hoje que uma boa parte das pessoas - casadas ou solteiras - sofram de “preguiça sexual”. O trabalho, a rotina e os afazeres acabam deixando muitos exaustos, resultando até na falta de interesse pela atividade sexual ou sua iniciativa. 
A preguiça sexual também é conhecida como síndrome do urso panda. Você já ouviu falar sobre isso?
O nome surgiu após uma pesquisa na Itália realizada no início dos anos 2000. Ela mostrou que a falta de interesse, ou a preguiça para a relação sexual, por parte dos italianos causou uma diminuição na população. O cenário de redução populacional segue até hoje com o governo italiano correndo para apresentar soluções.
Mas o que tem o panda com o nome? Como a falta de disposição para o acasalamento ameaça esta espécie de urso na Ásia, a síndrome logo foi correlacionada e nomeada desta forma.
E o que tem por trás disso tudo, além do estresse vivido por muitos? Segundo a nutróloga Viviane Ferrari, antes de julgar ou dar qualquer diagnóstico para quem está com o apetite sexual em baixa, “é fundamental entender a complexidade dos inúmeros fatores causais da redução ou falta de libido sexual tanto em homens quanto em mulheres. Dessa forma, é primordial uma consulta médica para investigação clínica e laboratorial dos hormônios sexuais para um possível diagnóstico e tratamento”.
Sabemos que esse é um quadro com múltiplas variantes, de ordem biológicas, psicológicas e sociais. Como terapeuta sexual, consigo pontuar as queixas psicológicas em casais que estão passando por problemas no relacionamento, como dificuldades financeiras, estresse por desempenhar inúmeras tarefas, mulheres que acabaram de dar à luz, papéis difusos no relacionamento (esse é campeão) e cansaço mental.
Em conversa com a dra. Viviane Ferrari, questionei sobre quais anomalias fisiológicas poderiam estar camufladas nesse desinteresse. A médica pontuou alguns fatores. Além dos fatores hormonais - como nos casos de andropausa e menopausa -, a diabetes, depressão, hipotireoidismo, as carências vitamínicas (redução de ferro e vitamina D) podem causar aquele cansaço e falta de disposição inexplicáveis.
Junto este quadro a fatores sabotadores como alimentação desregrada, falta de atividades físicas, estresse excessivo, sono irregular e jornada extensiva de trabalho. O resultado é um plano orgástico e sexual sendo encarado como mais uma tarefa a desempenhar.
Viviane frisa que o tratamento não é complexo, mas requer uma avaliação criteriosa, suplementação direcionada para recarregar o ânimo e a disposição, orientações básicas de uma alimentação adequada e tratamento de carências nutricionais específicas quando necessário.
Então é isso, começou a bater uma preguiça para o ato sexual? Procure ajuda e não deixe o problema se prolongar, pois é igual academia, quanto mais tempo passamos sem ir, mais o nosso corpo se acostuma com a ausência.
Entenda que você não precisa ser resiliente e achar que é uma fase a preguiça sexual. Se cuide.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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