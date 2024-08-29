Marmita elétrica, lancheira e bentô: opções para levar para o trabalho

Com a rotina de trabalho cada vez mais corrida, levar comida de casa se tornou uma prática comum para quem busca economia, saúde e praticidade. Entre as diversas opções disponíveis, as marmitas
elétricas, bentôs e lancheiras se destacam entre aqueles que preferem o aconchego de uma comida caseira e planejada para a semana. Assim, o Clube
vai explorar cada uma delas, te ajudar a entender como funcionam, e conhecer as melhores escolhas.
A marmita
elétrica é uma opção moderna e prática para quem deseja esquentar sua comida sem depender de micro-ondas ou fogão. Com um sistema de aquecimento interno, ela utiliza eletricidade para aquecer o alimento, oferecendo uma refeição quente diretamente na sua mesa.
O uso da marmita elétrica é bem simples. Basta inserir sua comida na marmita, conectar o cabo de alimentação à tomada e aguardar. A maioria dos modelos vem com compartimentos removíveis para facilitar a limpeza e para que você possa organizar melhor sua refeição
.
Uma dica importante é adicionar um pouco de água embaixo dos compartimentos (se o objeto permitir) para melhorar a condução de calor e garantir que sua comida seja aquecida de maneira uniforme.
O bentô, por outro lado, é uma tradicional lancheira japonesa, conhecida por seu design com múltiplos compartimentos. Ele é inicialmente pensado para refeições que podem ser consumidas frias ou à temperatura ambiente, como sushi
, legumes, frutas e saladas. Mas têm se tornado uma opção altamente versátil para colocar e esquentar marmitas no dia a dia e estimular a organização de refeições balanceadas
.
A escolha ideal depende das suas preferências pessoais e fatores como praticidade, capacidade de manter a temperatura dos alimentos e facilidade de transporte.
No assunto marmita elétrica, o indicado é que sejam modelos que priorizem a versatilidade, com boa capacidade para suas refeições diárias e um bom tempo médio de aquecimento. Assim, entre as nossas sugestões estão:
Já para os bentôs, deve-se conciliar a qualidade do material e quantidade dos compartimentos, além de verificar se é livre de BPA. Nesse sentido, priorize aqueles feitos de polipropileno. Também leve em consideração o tamanho, ao verificar se é adequado à quantidade de comida que você costuma levar, e a vedação.
Quando pensamos nas lancheiras, o principal ponto é o seu isolamento térmico, com o intuito de manter a temperatura, facilidade de transporte e tamanho compatível com a sua marmita.
Dessa forma, dois dos modelos que se adequam são:
Ao escolher uma lancheira ou marmita, é essencial considerar alguns fatores:
Terminou de comer e sua marmita ficou com aspecto gorduroso? Nesse caso, o truque é pegar um pegar um papel toalha, adicionar um pouco de detergente e água, respectivamente, e chacoalhar. Assim, o recipiente ficará limpo com mais facilidade e livre de resíduos.
Outra dica ainda é para tirar manchas e mau cheiro. Muitos recipientes de polipropileno, apesar de práticos, podem vir a ficar com cheiro residual da comida. Para solucionar isso, experimente utilizar uma pasta de bicarbonato de sódio e água para esfregar o recipiente, ou ainda optar pela clássica mistura com partes iguais de água e vinagre branco.