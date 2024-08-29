Marmita elétrica, lancheira e bentô: opções para levar para o trabalho

Imagem Ilustrativa de marmita. Crédito: Divulgação

Com a rotina de trabalho cada vez mais corrida, levar comida de casa se tornou uma prática comum para quem busca economia, saúde e praticidade. Entre as diversas opções disponíveis, as marmitas elétricas, bentôs e lancheiras se destacam entre aqueles que preferem o aconchego de uma comida caseira e planejada para a semana. Assim, o Clube vai explorar cada uma delas, te ajudar a entender como funcionam, e conhecer as melhores escolhas.

O que é uma marmita elétrica?

marmita elétrica é uma opção moderna e prática para quem deseja esquentar sua comida sem depender de micro-ondas ou fogão. Com um sistema de aquecimento interno, ela utiliza eletricidade para aquecer o alimento, oferecendo uma refeição quente diretamente na sua mesa.

Otimize a sua rotina de trabalho com utensílios práticos. Crédito: Divulgação

Como usar a marmita elétrica?

O uso da marmita elétrica é bem simples. Basta inserir sua comida na marmita, conectar o cabo de alimentação à tomada e aguardar. A maioria dos modelos vem com compartimentos removíveis para facilitar a limpeza e para que você possa organizar melhor sua refeição

Uma dica importante é adicionar um pouco de água embaixo dos compartimentos (se o objeto permitir) para melhorar a condução de calor e garantir que sua comida seja aquecida de maneira uniforme.

O que é o bentô?

O bentô, por outro lado, é uma tradicional lancheira japonesa, conhecida por seu design com múltiplos compartimentos. Ele é inicialmente pensado para refeições que podem ser consumidas frias ou à temperatura ambiente, como sushi , legumes, frutas e saladas. Mas têm se tornado uma opção altamente versátil para colocar e esquentar marmitas no dia a dia e estimular a organização de refeições balanceadas

Quais são os melhores modelos de marmitas, bentôs e lancheiras?

A escolha ideal depende das suas preferências pessoais e fatores como praticidade, capacidade de manter a temperatura dos alimentos e facilidade de transporte.

No assunto marmita elétrica, o indicado é que sejam modelos que priorizem a versatilidade, com boa capacidade para suas refeições diárias e um bom tempo médio de aquecimento. Assim, entre as nossas sugestões estão:

Produtos Marmita Elétrica Portátil Uma opção para utilizar no trabalho ou no carro, com 40w de potência e 1,5L de capacidade. Comprar na Amazon Comprar nas Casas Bahia Aquecedor de Alimento Gourmet Bivolt Multi Entre os mais vendidos, conta com 1L de capacidade,60 w de potência e 4 travas. Comprar na Amazon Comprar nas Casas Bahia

Já para os bentôs, deve-se conciliar a qualidade do material e quantidade dos compartimentos, além de verificar se é livre de BPA. Nesse sentido, priorize aqueles feitos de polipropileno. Também leve em consideração o tamanho, ao verificar se é adequado à quantidade de comida que você costuma levar, e a vedação.

Produtos Lancheira Bento Box Kit com caixa bento, talheres, pote de molho e formas de silicone. Comprar na Amazon Recipientes Bento para refeições 12 unidades de recipientes com capacidade de 1kg. Comprar na Amazon Marmita/Lancheira Japonesa (Bento) O bento de 900ml inclui 3 compartimentos e talheres. Comprar na Amazon

Quando pensamos nas lancheiras, o principal ponto é o seu isolamento térmico, com o intuito de manter a temperatura, facilidade de transporte e tamanho compatível com a sua marmita.

Dessa forma, dois dos modelos que se adequam são:

Produtos Bolsa Térmica com 2 compartimentos A lancheira possui material de microfibra, alça removível e multicamadas de alumínio. Comprar na Amazon Bolsa Térmica Premium Grande O modelo com maior capacidade da lista, com 15 litros. Pode ser usado no dia a dia, trabalho e até academia. Comprar na Amazon

Como escolher lancheiras e marmitas?

Ao escolher uma lancheira ou marmita, é essencial considerar alguns fatores:

01 Material Nem todos os materiais podem ir ao micro-ondas , por isso, no caso da marmita ou bentô, opte por modelos como o plástico BPA-free (como aqueles feitos de polipropileno) ou vidro. 02 Tamanho O tamanho ideal vai depender da quantidade de comida que você costuma levar. Além disso, é interessante optar por marmitas com múltiplos compartimentos se o seu objetivo é separar os alimentos e evitar que o molho da carne passe para um legume, por exemplo. 03 Isolamento térmico Se você não tem acesso a uma marmita elétrica ou micro-ondas, uma lancheira com bom isolamento térmico pode manter sua comida na temperatura adequada por mais tempo. 04 Portabilidade Verifique se a marmita ou lancheira é fácil de transportar, seja em uma mochila ou bolsa, e se possui travas seguras para evitar vazamentos.

Dicas para lavar sua marmita

Terminou de comer e sua marmita ficou com aspecto gorduroso? Nesse caso, o truque é pegar um pegar um papel toalha, adicionar um pouco de detergente e água, respectivamente, e chacoalhar. Assim, o recipiente ficará limpo com mais facilidade e livre de resíduos.

Outra dica ainda é para tirar manchas e mau cheiro. Muitos recipientes de polipropileno, apesar de práticos, podem vir a ficar com cheiro residual da comida. Para solucionar isso, experimente utilizar uma pasta de bicarbonato de sódio e água para esfregar o recipiente, ou ainda optar pela clássica mistura com partes iguais de água e vinagre branco.