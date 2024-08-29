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Cozinha

Marmita elétrica, lancheira e bentô: opções para levar para o trabalho

Conheça utensílios práticos para esquentar e transportar sua comida com facilidade. Confira a lista com modelos indicados para o dia a dia

Públicado em 

29 ago 2024 às 11:39
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Imagem Ilustrativa de marmita. Crédito: Divulgação
Com a rotina de trabalho cada vez mais corrida, levar comida de casa se tornou uma prática comum para quem busca economia, saúde e praticidade. Entre as diversas opções disponíveis, as marmitas elétricas, bentôs e lancheiras se destacam entre aqueles que preferem o aconchego de uma comida caseira e planejada para a semana. Assim, o Clube vai explorar cada uma delas, te ajudar a  entender como funcionam, e conhecer as melhores escolhas.

O que é uma marmita elétrica?

marmita elétrica é uma opção moderna e prática para quem deseja esquentar sua comida sem depender de micro-ondas ou fogão. Com um sistema de aquecimento interno, ela utiliza eletricidade para aquecer o alimento, oferecendo uma refeição quente diretamente na sua mesa.
Otimize a sua rotina de trabalho com utensílios práticos. Crédito: Divulgação

Como usar a marmita elétrica?

O uso da marmita elétrica é bem simples. Basta inserir sua comida na marmita, conectar o cabo de alimentação à tomada e aguardar. A maioria dos modelos vem com compartimentos removíveis para facilitar a limpeza e para que você possa organizar melhor sua refeição.
Uma dica importante é adicionar um pouco de água embaixo dos compartimentos (se o objeto permitir) para melhorar a condução de calor e garantir que sua comida seja aquecida de maneira uniforme.

O que é o bentô?

O bentô, por outro lado, é uma tradicional lancheira japonesa, conhecida por seu design com múltiplos compartimentos. Ele é inicialmente pensado para refeições que podem ser consumidas frias ou à temperatura ambiente, como sushi, legumes, frutas e saladas. Mas têm se tornado uma opção altamente versátil para colocar e esquentar marmitas no dia a dia e estimular a organização de refeições balanceadas

Quais são os melhores modelos de marmitas, bentôs e lancheiras?

A escolha ideal depende das suas preferências pessoais e fatores como praticidade, capacidade de manter a temperatura dos alimentos e facilidade de transporte.
No assunto marmita elétrica, o indicado é que sejam modelos que priorizem a versatilidade, com boa capacidade para suas refeições diárias e um bom tempo médio de aquecimento. Assim, entre as nossas sugestões estão:
Produtos
Marmita Elétrica Portátil

Marmita Elétrica Portátil

Uma opção para utilizar no trabalho ou no carro, com 40w de potência e 1,5L de capacidade.

Aquecedor de Alimento Gourmet Bivolt com 60W 1 Litro Multi

Aquecedor de Alimento Gourmet Bivolt Multi

Entre os mais vendidos, conta com 1L de capacidade,60 w de potência e 4 travas.

Produtos
Marmita Elétrica Portátil

Lenoxx, Aquecedor De Alimento

Bivolt, com material atóxico, grade de segurança e capacidade de 1L.

Aquecedor de Alimento Gourmet Bivolt com 60W 1 Litro Multi

Marmita Elétrica 1.2L Bivolt, Soprano

Capacidade de 1,2L, vedação em silicone e BPA free.

Já para os bentôs, deve-se conciliar a qualidade do material e quantidade dos compartimentos, além de verificar se é livre de BPA. Nesse sentido, priorize aqueles feitos de polipropileno. Também leve em consideração o tamanho, ao verificar se é adequado à quantidade de comida que você costuma levar, e a vedação.
Produtos
Marmita Elétrica Portátil

Lancheira Bento Box

Kit com caixa bento, talheres, pote de molho e formas de silicone.

Aquecedor de Alimento Gourmet Bivolt com 60W 1 Litro Multi

Recipientes Bento para refeições

12 unidades de recipientes com capacidade de 1kg.

Aquecedor de Alimento Gourmet Bivolt com 60W 1 Litro Multi

Marmita/Lancheira Japonesa (Bento)

O bento de 900ml inclui 3 compartimentos e talheres.

Quando pensamos nas lancheiras, o principal ponto é o seu isolamento térmico, com o intuito de manter a temperatura, facilidade de transporte e tamanho compatível com a sua marmita.
Dessa forma, dois dos modelos que se adequam são:
Produtos
Marmita Elétrica Portátil

Bolsa Térmica com 2 compartimentos

A lancheira possui material de microfibra, alça removível e multicamadas de alumínio.

Aquecedor de Alimento Gourmet Bivolt com 60W 1 Litro Multi

Bolsa Térmica Premium Grande

O modelo com maior capacidade da lista, com 15 litros. Pode ser usado no dia a dia, trabalho e até academia.

Como escolher lancheiras e marmitas?

Ao escolher uma lancheira ou marmita, é essencial considerar alguns fatores:

01

Material

Nem todos os materiais podem ir ao micro-ondas, por isso, no caso da marmita ou bentô, opte por modelos como o plástico BPA-free (como aqueles feitos de polipropileno) ou vidro.

02

Tamanho

O tamanho ideal vai depender da quantidade de comida que você costuma levar. Além disso, é interessante optar por marmitas com múltiplos compartimentos se o seu objetivo é separar os alimentos e evitar que o molho da carne passe para um legume, por exemplo.

03

Isolamento térmico

Se você não tem acesso a uma marmita elétrica ou micro-ondas, uma lancheira com bom isolamento térmico pode manter sua comida na temperatura adequada por mais tempo.

04

Portabilidade

Verifique se a marmita ou lancheira é fácil de transportar, seja em uma mochila ou bolsa, e se possui travas seguras para evitar vazamentos.

Dicas para lavar sua marmita

Terminou de comer e sua marmita ficou com aspecto gorduroso? Nesse caso, o truque é pegar um pegar um papel toalha, adicionar um pouco de detergente e água, respectivamente, e chacoalhar. Assim, o recipiente ficará limpo com mais facilidade e livre de resíduos.
Outra dica ainda é para tirar manchas e mau cheiro. Muitos recipientes de polipropileno, apesar de práticos, podem vir a ficar com cheiro residual da comida. Para solucionar isso, experimente utilizar uma pasta de bicarbonato de sódio e água para esfregar o recipiente, ou ainda optar pela clássica mistura com partes iguais de água e vinagre branco.

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