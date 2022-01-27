Conheça os diferentes tipos de sushi

Crédito: Freepik

Mesmo dividindo opiniões, uma coisa é certa: comida japonesa é a bola da vez entre as tendências culinárias. Popular não só no Brasil, como também no resto do mundo, a tradicional gastronomia asiática abusa dos frutos do mar e utiliza um modo de preparo quase todo artesanal. Entretanto, apesar da fama atual, os sushis, sashimis e temakis nem sempre foram tão acessíveis para a população.

Isso quem explica é Brenno Neder, CEO do Japatê, restaurante de comida japonesa e parceiro do Clube A Gazeta. Segundo ele, esses famosos pratos chegaram ao Brasil no início do século XX, por meio dos imigrantes que saíram do oriente para as terras brasileiras. Neder conta que a adaptação à culinária ocidental não fez muito sucesso entre os asiáticos que começaram a reproduzir os pratos dos países de origem.

"A popularização de fato começou apenas na década de 90. Mas a grande questão é que nessa época os restaurantes japoneses ainda eram muito caros. Foi a partir dos anos 2000 que a culinária japonesa começou a ser democratizada e ficar mais acessível ao brasileiro. Hoje, ela já faz parte do nosso dia a dia e é servida em almoços, jantares e muito mais" Brenno Neder - CEO do Japatê

Com uma variedade enorme de estabelecimentos especializados nesses produtos, a diversidade de peças, como são chamadas as comidinhas para se comer com o hashi, aqueles palitinhos, também é grande. Que tal conhecer algumas?

Guioza Uma das opções mais clássicas quando o assunto é comida japonesa, é o sashimi. A peça é feita de fatias de peixe cru, podendo variar entre salmão, atum ou peixe branco. Na peça mais tradicional da culinária japonesa, a fatia de peixe cru é sobreposta em um bolinho de arroz japonês. Brenno explica que entre os makimonos a variedade é grande. As peças são enroladas, em algas ou não, e podem ser quentes ou frias. Um dos mais populares atualmente, o temaki é enrolado em um formato de cone e o recheio pode variar de acordo com o restaurantes. Também há opção frita. A guioza é bastante consumida no leste asiático e consiste em um pequeno pastel que pode ser servido como entrada ou em um rodízio. A massa é feita à base de farinha e sal.

Crédito: Freepik

OPÇÕES VEGETARIANAS

Se engana quem pensa que a culinária japonesa é apenas a base de frutos do mar. Brenno Neder conta que no Japatê a ideia é promover uma cozinha atualizada com influências para além do continente asiático e que englobe todos os públicos. Por isso, o espaço também é inclusivo para aqueles que não consomem peixe ou qualquer outro tipo de carne.

"É cada vez mais comum as opções vegetarianas nos estabelecimentos atualmente. Temos uma linha de produtos específicos e alguns são feitos à base de legumes. Nosso cardápio também contempla o uso de cogumelos, tanto em porções, quanto em algumas peças" Neder - explica

JAPATÊ

Para os assinantes do Clube A Gazeta, a notícia é boa. Isso porque é oferecido um desconto de 20% no cardápio e 20% sob os drinques. Localizado em Vila Velha, o restaurante ainda conta com a opção de montar um combinado e escolher quantas peças o cliente quiser.

INFORMAÇÕES: