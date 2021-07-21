Pote de plástico pode contaminar alimentos no micro-ondas; saiba qual usar

Recipientes de plástico, quando aquecidos, podem liberar substâncias danosas tanto aos alimentos quanto ao organismo humano Crédito: Pixabay

Durante o dia a dia é muito comum que o micro-ondas seja utilizado para aquecer alimentos, dada a praticidade e rapidez do eletrodoméstico. É necessário, porém, tomar bastante cuidado com o que é colocado no equipamento: alguns recipientes, principalmente de plástico, podem contaminar alimentos e até ser prejudiciais à saúde do ser humano.

Doutor em Ciência dos Alimentos e professor do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Universidade de Vila Velha (UVV), Rodrigo Scherer explicou que é natural que embalagens "migrem" substâncias para os alimentos. Isso, segundo ele, é intensificado com a exposição à temperatura. Há substâncias específicas, porém, mais prejudiciais ao organismo e aos alimentos em si.

"Os efeitos são variados. Desde neurotoxicidade até mesmo problemas no sistema endócrino, como resistência à insulina, sistema reprodutor, têm substâncias também que podem causar câncer, como os ftalatos, que são as substâncias que migram de embalagens plásticas, até mesmo garrafas de água e de óleo", disse.

Rodrigo ressaltou que a solução mais prática é substituir sempre os recipientes de plástico pelos de vidro. O professor afirmou que esses são os melhores recipientes para serem levados ao forno micro-ondas, uma vez que possuem as menores taxas de liberação de alimentos. Alguns plásticos, porém, conforme dito por Rodrigo, são resistentes a altas temperaturas e podem ser utilizados.

"Esses plásticos têm alguns símbolos em suas embalagens e ali diz se pode utilizar no micro-ondas ou não. É importante respeitar a utilização do frasco porque, dependendo do material que ele foi feito, se ele não pode ir ao micro-ondas, ele não pode aquecer, porque facilmente solta esses resíduos para os alimentos. Se pode ir para o micro-ondas, já foi testado a quantidade que é migrado e está dentro do permitido, por exemplo, o polipropileno. É um plástico mais resistente que solta menos resíduo ao aquecimento", detalhou.

A nutricionista Roberta Larica reiterou que a utilização de plástico pode ser danosa ao organismo e aos alimentos. Ela ainda adicionou que o material também pode contaminar comidas não apenas ao ser utilizado no micro-ondas, mas também na geladeira. Ela acrescentou que, para o forno micro-ondas especificamente, a recomendação é que não seja utilizado nenhum tipo de recipiente de plástico.

"No mercado, a gente encontra os potes de plástico que são livres do BPA, que é o Bisfenol-A. Porém, não elimina o risco de contaminação por esses ftalatos, que são essas outras substâncias também presentes no plástico. Então, se for utilizar plástico, priorizar os alimentos frios e nunca aquecer plástico ou acondicionar alimento quente dentro de um recipiente de plástico", argumentou.

Para nutricionista, o vidro e a porcelana — ou seja, esquentando diretamente no prato — são as maneiras menos danosas de se aquecer alimentos. Além disso, ela alerta para que o tempo de utilização do micro-ondas seja menor e para seja evitado, por exemplo, descongelar comidas utilizando o eletrodoméstico.

"O micro-ondas não deve ser utilizado para descongelar alimentos, para o cozimento de alimentos, sempre para poucos segundos ou minutos, apenas para aquecer um prato ou um alimento em quantidade pequena. Se a gente puder fazer isso, nossa saúde agradece", finalizou.

CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS