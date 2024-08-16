De lasanha à rondelli: veja a rotisseria italiana favorita dos assinantes

Aproveite massas de qualidade no conforto da sua casa. Crédito: Bem Dita Massa

Há dez anos, a Bem Dita Massa vem conquistando o paladar dos capixabas com suas massas artesanais e semiprontas que unem qualidade, tradição e praticidade. Desde abril de 2014, essa rotisseria familiar, comandada por Ana Clara e Aneliza Botti Zanello, trouxe para o Espírito Santo o verdadeiro sabor da Itália, inspirado nas receitas da família italiana por parte de pai.

O conceito da Bem Dita Massa é oferecer pratos de alta qualidade que podem ser preparados de maneira rápida e prática, sem perder o sabor caseiro e a essência artesanal.

"É uma comida que você comeria no restaurante, mas que você tem em casa." Anelize Botti Zanello - Proprietária do Bem Dita Massa

Rondelli de Ricota, Espinafre e Manjericão ao Molho 4 Queijos. Crédito: Bem Dita Massa

Presentes em unidades no Barro Vermelho, Praia da Costa e Jardim Camburi e com mais de 40 variedades no cardápio, a rotisseria se tornou sinônimo de comida deliciosa, fácil de preparar e perfeita para o dia a dia ou ocasiões especiais.

Entre opções disponíveis, o carro-chefe do cardápio é a clássica Lasanha à Bolonhesa, que encanta os consumidores. No entanto, um favorito pessoal de Aneliza, assim como o de nosso assinante Guilherme Souza, servidor público, é a Conquilha de Cordeiro. Ela ressalta: "Eu amo cordeiro, amo esse prato!"

Experimente a massa em formato de concha com um recheio especial. Crédito: Crédito: Bem Dita Massa

As massas frescas e congeladas, os molhos caseiros, carnes, antepastos e sobremesas são preparados com ingredientes selecionados e estão também disponíveis por delivery e para revenda, impactando diversos restaurantes, pousadas e buffets no estado.

Dessa forma, o intuito é levar o sabor de uma culinária familiar a cada vez mais casas. Segundo Aneliza, a comida do local desperta uma sensação de família reunida, almoço de domingo e "aquele gostinho de amor, de família, de mesa cheia". E ao falarmos com nossos assinantes, não poderia ser diferente.

Nelson Afonso Duarte, aposentado e cliente há 15 anos do Clube , destaca como compra com frequência no local utilizando o desconto de assinante, de forma prática e rápida através do QR Code presente no estabelecimento. Ele completa afirmando que a comida da Bem Dita Massa muitas vezes integra um grande almoço de família, com direito à ravioli, tiramissu (o seu favorito) e talharim, que é o mais requisitado por seus filhos e netos.

Conheça a sobremesa que encanta os assinantes. Crédito: Bem Dita Massa

Como parceira do Clube A Gazeta, a Bem Dita Massa oferece uma oportunidade ainda maior para os amantes da boa comida. Os assinantes podem desfrutar o desconto exclusivo de 10%OFF para saborear os pratos da rotisseria. Sobre a parceria, Guilherme Souza destaca:

"Excelente comida! Experiência muito boa, nenhuma dificuldade em usar o (desconto do) Clube." Guilherme Souza - Servidor público