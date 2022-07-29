No Dia da Lasanha, veja onde pedir o prato na Grande Vitória

GRATINADA COM PARMESÃO

CLUBE A GAZETA: clique aqui pra ver os benefícios. FOTO: Marcelo Giacomin A lasanha é o carro-chefe da rotisseria italiana Bem Dita Massa desde a inauguração, em 2014. Nas três lojas da marca e no delivery pelo iFood há cinco versões do prato: quatro queijos com presunto; quatro queijos; frango; à bolonhesa e verde com catupiry, muçarela, cogumelos, ervas e parmesão (R$ 53 cada uma/1kg). Vitória: Barro Vermelho (99778-2898) e Jardim Camburi (99909-4789). Vila Velha: Praia da Costa (99826-8226).

No cardápio do Vallino a Pranzo, os pratos italianos são inspirados na cozinha típica de Nápoles, terra natal do chef Alessandro Vallino. Em meio às opções, a farta Lasagna Napoletana chama atenção com uma montagem diferente, mas o recheio é o clássico molho bolonhesa. Quanto: R$ 83 (individual). O restaurante abre de sexta a domingo, para almoço. Rua Nonna Elvira Perterle Modolo, 2, Vale da Pedra, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99958-2019. FOTO: Ari Oliveira

Na Tomatto Trattoria, a lasanha é representada na seção de massas por uma opção recheada com cordeiro ao molho roti, queijo e tomates confitados. A massa, feita na casa, contém espinafre. Quanto: R$ 79 (individual). O restaurante abre de terça a sábado para almoço e jantar e no domingo apenas para almoço. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 99269-0461. FOTO: Tomatto/Divulgação

Especializado em cozinha brasileira, o Daju Cozinha Afetiva traz no menu uma elogiada lasanha com molho de carne de panela. A fatia, generosa, é acompanhada por arroz e batata chips caseira (R$ 62, individual). O restaurante abre de terça a domingo, para almoço. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, lojas 14/15, Mata da Praia, Vitória. (27) 99832-0155. Delivery: Americanas. FOTO: Daju/Divulgação

A lasanha é uma das principais especialidades da rotisseria Casa Roti, que prepara a massa cinco opções de recheio. Rabada (foto) e bolonhesa estão entre os mais requisitados, e vale muito a pena provar a de linguiça com molho de tomate e muçarela de búfala. A lasanha verde de carne assada com creme de parmesão e a 3 Queijos também fazem parte do cardápio. Quanto: a partir de R$ 58 (1kg). Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, Loja 1, Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood. FOTO: Flavio Moraes