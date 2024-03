Saiba como aproveitar os parceiros do Clube em Vitória; veja roteiro

Imagem ilustrativa. Crédito: Google

Talvez você já more em Vitória há um tempo e percebeu que tem muita coisa que ainda não conhece. Ou talvez você decidiu passar aquela semaninha na Ilha do Mel (ou Vix, para os íntimos) e resolveu se informar. De qualquer jeito, o Clube hoje trouxe um guia especial para que aproveite o máximo de seu tempo, (re)descubra lugares e economize bastante.



Para começar a semana com o pé direito, nada melhor do que uma visita ao The Coffee. É uma cafeteria TO GO que mistura a cultura brasileira à japonesa em uma grande variedade de bebidas que vão desde o café coado até o Gelato Frappé, também oferecendo diferentes affogatos, brownies, croissants e bolos. Aqui, a dica do Clube é: experimente o Matcha Iced Mint e os 15% de desconto exclusivo para assinantes pelo App.

Descubra o refrescante lado das bebidas geladas com matcha. Crédito: The Coffee

Já às terças-feiras, a pedida é Mercearia Belmiro. Esse é um cantinho de BH em Vitória que promete encantar mineiros, capixabas e toda a gente. Famosos pela simpatia, feijoada, queijos de canastra, cachaças especiais, pimentas com diferentes cores e níveis de ardência, assim como doces de leite que derretem na boca (e que lá em casa não duraram um dia). Pelo Clube, oferece até 25% de desconto em rótulos de queijo, produtos e almoço, além de café grátis.

Se delicie com uma comida mineira encantadora em Vitória. Crédito: Mercearia Belmiro

Em seguida, outro parceiro que não poderia faltar no seu cronograma é o Buddha Spa Vitória: a maior rede de Spas Urbanos do país. Um lugar para você tirar o peso dos ombros e se sentir verdadeiramente renovado, calmo e centrado. Seus serviços agregam terapias relaxantes corporais, massagens Ayurvédicas, relaxante mencare, shiatsu e drenagem linfática. Tudo com 10%OFF para assinantes.

Para um almoço de quinta-feira bem servido, temos a culinária italiana no Bem Dita Massa com 10%OFF. Com filiais em Jardim Camburi, Praia da Costa e Barro Vermelho, conta com um cardápio rico. Nele, variedades artesanais como Nhoque, Ravioli, Conquilha, Lasanha, Rondelli, Talharim e Cannelloni são as estrelas. Esse último, com sabor de frango ao catupiry, é, na opinião do Clube, um dos querinhos que você não pode deixar de provar.

Massa leve e artesanal. Crédito: Bem Dita Massa

Na sexta-feira não poderia faltar a Fábrica OG Burguer, com 10% OFF. Localizados no Pontal de Camburi, têm ingredientes de qualidade (incluindo queijos premiados) e produção própria de molhos como barbecue, de alho e de abacate que somados a variedade do cardápio garantem um diferencial. A dica aqui é seu o mais novo hambúrguer: o Gorgonzola e Mel.

Para os viciados em bons lanches. Crédito: Fábrica OG burguer

Para fechar a nossa semana, no Cine Jardins o assinante do Clube tem direito à duas meias entradas (titular + acompanhante). É conhecido por exibir diversas mostras de filmes estrangeiros premiados, além dos filmes mais famosos. O conforto proporcionado pelo espaço, poltronas e climatização cria uma nova experiência em Cinema.

Assista os filmes da temporada com muito conforto. Crédito: Cine Jardins

Desfrutar de momentos especiais em lugares novos sempre traz um novo ar à cidade e aquele olhar "de turista". O Clube sabe como é uma delícia vivenciar isso e ainda mais economizando enquanto cria memórias. E aqui vai uma última dica: seja um assinante e ainda vá de V1 Viagem para diversos destinos ainda tendo 30% de desconto nas corridas.

