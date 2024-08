Ama comida mineira? Conheça o restaurante que ganhou os capixabas

Prove da autêntica comida mineira com desconto. Crédito: Mercearia Belmiro

Se você é apaixonado pela culinária mineira, prepare-se para uma experiência gastronômica que vai conquistar seu paladar e seu coração. A Mercearia Belmiro fica localizada na Praia do Canto, em Vitória, oferecendo uma vasta gama de produtos típicos que vão desde queijos artesanais até pratos tradicionais que remetem às receitas de família.

No ano passado, sua famosa feijoada ficou entre as Top 3 do prêmio Hz Gastrô 2023, destacando-se como uma das melhores da Grande Vitória. E a boa notícia é que, em parceria com o Clube A Gazeta, você tem a chance de aproveitar esse prato delicioso e muito mais, enquanto economiza.

Um refúgio mineiro em Vitória

Segundo Helder Belmiro, mineiro de Belo Horizonte e proprietário da Mercearia Belmiro, o local está no mercado há quase 3 anos, tendo seu surgimento em Setembro de 2021, com o intuito de trazer a comida típica de Minas Gerais para o Espírito Santo. Helder destaca que o grande diferencial do estabelecimento é uma gastronomia completa, que oferece três experiências distintas:

O café da manhã inspirado nos cafés de estrada de Minas, no qual as maiores estrelas são os pães de queijo recheados com sabores como requeijão e goiabada, doce de leite e linguiça; a mercearia, na qual são vendidos produtos tradicionais como queijo canastra e até o famoso pastel de angu com recheio de rabada com queijo; e o almoço, que serve pratos como a feijoada, feijão tropeiro e tutu à mineira, envoltos em uma culinária profundamente afetiva. Nesse sentido, Belmiro ressalta sua indicação pessoal:

Helder Belmiro de Almeida Proprietário da Mercearia Belmiro "Nas quartas, servimos uma Rabada e Costelinha de Barbecue com Goiabada que saem bastante, mas a Galinhada (servida nesse dia) me lembra a comida da minha avó. Quando como, até me emociono."

Além da programação das quartas-feiras, o local conta com um cardápio que varia a cada dia, entre o risoto com geleia de jabuticaba até a feijoada especial, que, junto aos queijos artesanais, compõe o carro-chefe do estabelecimento.

Descontos exclusivos para assinantes

Assinantes têm a oportunidade de desfrutar de benefícios exclusivos na Mercearia Belmiro e em mais de 200 parceiros. Através da leitura do QR Code presente no local, o titular da conta garante todas as ofertas:

01 15%OFF no almoço Para aproveitar uma refeição deliciosa com um desconto que deixa o sabor ainda mais irresistível, válido para toda terça a quinta-feira. 02 10%OFF em todos os itens da mercearia. Leve para casa os sabores de Minas Gerais com um desconto especial. 03 25% de desconto nos rótulos de queijo Saboreie os melhores queijos artesanais com um desconto imperdível. 04 1º Café Grátis toda terça-feira Desfrute de um café mineiro e gratuito toda terça-feira, perfeito para começar o dia com o pé direito.

Depoimentos e indicações

Os assinantes do Clube A Gazeta têm compartilhado suas experiências positivas na Mercearia Belmiro. Jackson Alfeu, servidor público, indica seu prato favorito no estabelecimento e benefício mais utilizado: a feijoada especial e o desconto de 15% no almoço. Como recomendação, também destaca o doce leite, o queijo da serra da canastra e a cachaça. Além disso, ressalta:

Jackson Alfeu Ferreira Servidor público "Experiência muito positiva, percebo que o Clube agrega valor a assinatura do jornal, pois proporciona vantagens e benefícios reais ao assinante."

Lorenzo Esposito, assinante e servidor público, também ressalta seus favoritos: a feijoada e queijo canastra, opções mais vendidas do local. Ao que completa: "(A experiência com o Clube) Tem sido interessante. Também em eventos musicais como na promoção Roda de Boteco".

A Mercearia Belmiro é o destino perfeito para quem ama a culinária mineira e quer desfrutar de uma experiência gastronômica autêntica. Com a parceria do Clube, os benefícios se tornam ainda mais atrativos, permitindo que você economize enquanto saboreia os melhores produtos e pratos típicos de Minas Gerais. Não perca a oportunidade de conhecer esse restaurante que vai te surpreender e aproveitar todos os descontos exclusivos oferecidos.

