Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Levando a marmita

Você é marmiteiro? Saiba como conservar suas refeições fora de casa

Mais e mais pessoas estão criando o hábito de levar de casa suas refeições para serem comidas no trabalho, escola ou mesmo nas viagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 19:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 19:30

Quando dá 12h a cozinha do seu trabalho fica cheia e tem até fila para usar o microondas? Se você leva marmita para o emprego, sabe bem do que estamos falando. Cresce cada vez mais o grupo de pessoas que estão aderindo à "moda" de carregar consigo suas próprias refeições quando não se pode fazê-las em casa.
E se você faz boa parte da sua alimentação desta maneira é bom saber qual a melhor forma de conservar os alimentos e garantir que suas refeições possam manter a qualidade e sabor mesmo não sendo tão "fresquinhas' como se estivessem saindo do fogo naquela hora.
A nutricionista Thayrine Bastos, que também fez adesão das marmitas no seu dia a dia, dá dicas de como manter os nutrientes e garantir um plano alimentar saudável, seja no trabalho, na academia, no passeio ou em uma viagem. 
"A gente tem que se preocupar com o que pode estragar ou azedar mais rapidamente. Pensando nisso, evite molhos à base de leite ou maionese. O tomate, que solta água,  não deve ser cortado e sim mantido inteiro. Alimentos que precisam ficar na geladeira, o ideal é que não passem de 2 a 3 horas fora da refrigeração, principalmente se for um dia muito quente", detalha. 
Para alimentos cozidos ou assados, a atenção deve ser maior. A Anvisa recomenda que estes não fiquem mais de duas horas expostos a uma temperatura superior a 21ºC e fora da geladeira. Já pães e biscoitos podem ficar na marmitinha o dia todo. 
Segundo a nutricionista, não há desculpas para não carregar uma saladinha na marmita. Alguns cuidados podem fazer com que ela não perca sabor e mantenha vistosa mesmo com o transporte. 
"Mantenha a salada separada do restante da comida. Salada contém vitaminas e minerais que são fundamentais para a nossa saúde. Os temperos, como limão espremido, aceto balsâmico ou vinagre, além do azeite de oliva e sal do Himalaia, deverão ser colocados na hora do consumo, se possível, para não murchar as hortaliças", acrescenta Thayrine.
Quanto às frutas, o ideal é, sempre que possível, levá-las inteiras para manter as vitaminas e não destruir as fibras, como ressalta a nutricionista. Sobre a embalagem que vai ao microondas, é bom ter atenção com o material. 
"As vasilhas de vidro são as mais indicadas para as marmitas. Nas vasilhas plásticas normalmente se encontra o bisfenol-A (BPA), um composto utilizado na fabricação, altamente cancerígeno. Se preferir as de plástico, escolha os modelos BPA free", alerta. 
E para quem utiliza o suplemento whey protein, Thayrine acrescenta que o ideal é levar o pó separado e misturar na água apenas no momento em que for ingerir, para não haver a perda de nutrientes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados