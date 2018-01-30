Você é marmiteiro? Saiba como conservar suas refeições fora de casa

Quando dá 12h a cozinha do seu trabalho fica cheia e tem até fila para usar o microondas? Se você leva marmita para o emprego, sabe bem do que estamos falando. Cresce cada vez mais o grupo de pessoas que estão aderindo à "moda" de carregar consigo suas próprias refeições quando não se pode fazê-las em casa.

E se você faz boa parte da sua alimentação desta maneira é bom saber qual a melhor forma de conservar os alimentos e garantir que suas refeições possam manter a qualidade e sabor mesmo não sendo tão "fresquinhas' como se estivessem saindo do fogo naquela hora.

A nutricionista Thayrine Bastos, que também fez adesão das marmitas no seu dia a dia, dá dicas de como manter os nutrientes e garantir um plano alimentar saudável, seja no trabalho, na academia, no passeio ou em uma viagem.

"A gente tem que se preocupar com o que pode estragar ou azedar mais rapidamente. Pensando nisso, evite molhos à base de leite ou maionese. O tomate, que solta água, não deve ser cortado e sim mantido inteiro. Alimentos que precisam ficar na geladeira, o ideal é que não passem de 2 a 3 horas fora da refrigeração, principalmente se for um dia muito quente", detalha.

Para alimentos cozidos ou assados, a atenção deve ser maior. A Anvisa recomenda que estes não fiquem mais de duas horas expostos a uma temperatura superior a 21ºC e fora da geladeira. Já pães e biscoitos podem ficar na marmitinha o dia todo.

Segundo a nutricionista, não há desculpas para não carregar uma saladinha na marmita. Alguns cuidados podem fazer com que ela não perca sabor e mantenha vistosa mesmo com o transporte.

"Mantenha a salada separada do restante da comida. Salada contém vitaminas e minerais que são fundamentais para a nossa saúde. Os temperos, como limão espremido, aceto balsâmico ou vinagre, além do azeite de oliva e sal do Himalaia, deverão ser colocados na hora do consumo, se possível, para não murchar as hortaliças", acrescenta Thayrine.

Quanto às frutas, o ideal é, sempre que possível, levá-las inteiras para manter as vitaminas e não destruir as fibras, como ressalta a nutricionista. Sobre a embalagem que vai ao microondas, é bom ter atenção com o material.

"As vasilhas de vidro são as mais indicadas para as marmitas. Nas vasilhas plásticas normalmente se encontra o bisfenol-A (BPA), um composto utilizado na fabricação, altamente cancerígeno. Se preferir as de plástico, escolha os modelos BPA free", alerta.