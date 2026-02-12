Homem é preso por furto de energia elétrica em propriedade rural de Castelo
Um homem de 38 anos foi preso após ser flagrado furtando energia elétrica em uma propriedade rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (10). A ação foi realizada durante uma operação conjunta que contou com equipes da Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo e da EDP, distribuidora de energia.
A Polícia Civil informou que a propriedade já tinha histórico de reincidência nesse tipo de crime, com três autuações anteriores por irregularidades no sistema de medição. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito, titular da instalação. A perícia identificou irregularidades no sistema elétrico que impediam o registro correto do consumo e o faturamento da energia utilizada. Segundo a corporação, a violação do equipamento ocultava a fraude de forma eficaz, dificultando a detecção.
A equipe da EDP substituiu o medidor e regularizou a instalação. A distribuidora também lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), detalhando as irregularidades encontradas. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por estelionato e encaminhado ao sistema prisional.