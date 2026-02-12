A Gazeta - Agora

Homem é preso por furto de energia elétrica em propriedade rural de Castelo

Publicado em 12/02/2026 às 10h56
Polícia flagra furto de energia elétrica em propriedade rural em Castelo
Polícia flagra furto de energia elétrica em propriedade rural em Castelo Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 38 anos foi preso após ser flagrado furtando energia elétrica em uma propriedade rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (10). A ação foi realizada durante uma operação conjunta que contou com equipes da Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo e da EDP, distribuidora de energia.

A Polícia Civil informou que a propriedade já tinha histórico de reincidência nesse tipo de crime, com três autuações anteriores por irregularidades no sistema de medição. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito, titular da instalação. A perícia identificou irregularidades no sistema elétrico que impediam o registro correto do consumo e o faturamento da energia utilizada. Segundo a corporação, a violação do equipamento ocultava a fraude de forma eficaz, dificultando a detecção.

A equipe da EDP substituiu o medidor e regularizou a instalação. A distribuidora também lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), detalhando as irregularidades encontradas. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por estelionato e encaminhado ao sistema prisional.

MPES cumpre mandados contra fraude em indenizações da Fundação Renova

Publicado em 12/02/2026 às 11h18
MPES cumpre mandados contra fraudes em indenizações da Fundação Renova
MPES cumpre mandados contra fraudes em indenizações da Fundação Renova Crédito: Divulgação | MPES

A Operação Abutres IV, realizada nesta quinta-feira (12), cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, no Espírito Santo, e Aimorés, em Minas Gerais, contra suspeitos de fraudar pedidos de indenização pagos pela Fundação Renova. Não houve prisões. A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com apoio da Assessoria Militar do órgão e do Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Assim como nas fases anteriores, a investigação apura supostas irregularidades em solicitações feitas por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), criado para compensar pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido em Mariana (MG).

Segundo o Ministério Público, o objetivo da operação é recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar no avanço das apurações, que seguem sob sigilo judicial. A ação conta com a participação de promotores de Justiça e integrantes do Gaeco-Norte, além de 16 agentes da Agência de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, membros do Gaeco de Ipatinga (MG) e guarnições militares locais.

PM dispara balas de borracha para impedir saque de carga na BR 101, no ES

Publicado em 12/02/2026 às 09h52
PM usa balas de borracha e gás para conter saqueadores de carga após carreta tombar na BR 101
PM usa balas de borracha e gás para conter saqueadores de carga após carreta tombar na BR 101 Crédito: Redes sociais

O tombamento de uma carreta na BR 101, e em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11), terminou em confusão com intervenção da Polícia Militar (PM). A corporação precisou intervir disparando tiros de bala de borracha e com uso de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para conter saqueadores da carga do veículo, que transportava produtos de uma rede de supermercados.

De acordo com a PM, houve tumulto no local após um grupo de pessoas começar a pegar os produtos. Foram disparados menos 30 tiros de balas de borracha. Após a dispersão dos envolvidos, os militares deixaram o local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuou na rodovia para controle do tráfego de veículos. Não houve detidos na ocorrência.

A PRF informou que o motorista da carreta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A pista foi liberada durante a noite, por volta das 23h30.

Mulher ligada ao Comando Vermelho de Minas Gerais é presa em Vila Velha

Publicado em 12/02/2026 às 09h48
Mulher foi presa em razão de uma ação conjunta entre as Polícias de Minas Gerais e do Espírito Santo
Mulher foi presa em uma ação conjunta entre as polícias de Minas Gerais e do Espírito Santo Crédito: Reprodução/O Tempo

Uma mulher ligada à facção Comando Vermelho (CV) e com atuação na cidade de Mar de Espanha (MG) — distante cerca de 320 km de Belo Horizonte — foi presa em Vila Velha na quarta-feira (11). A prisão da acusada, que não teve o nome divulgado, ocorreu durante uma ação conjunta das polícias militares do Espírito Santo e de Minas Gerais, bem como do Ministério Público de Minas Gerais. A informação é do site O Tempo.

A presa era considerada alvo prioritário da 4ª Região da Polícia Militar (RPM) e figurava entre os investigados da Operação Abyssus. Contra ela, havia dois mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. As penas somadas ultrapassam 11 anos de reclusão por crimes considerados graves, como tráfico de drogas e homicídio.

De acordo com a reportagem do O Tempo, a Polícia Militar de Minas Gerais encaminhou a mulher à unidade prisional, onde ela deve permanecer à disposição da Justiça.

Dono de farmácia é detido por furto de energia em Cachoeiro

Publicado em 11/02/2026 às 19h05

O proprietário de uma farmácia de manipulação foi levado para a delegacia após uma fraude ser constatada no medidor de energia do estabelecimento. A ação de fiscalização da EDP e Polícia Civil ocorreu nesta quarta-feira (11), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. 

O esquema de furto de energia foi desfeito na presença do empresário, que foi encaminhado à delegacia. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o encaminhamento dado ao detido, mas não houve retorno até a publicação. O nome do homem e do estabelecimento não foram divulgados. 

Acidente com carreta deixa motorista ferido na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 11/02/2026 às 19h04
Carreta que transportava produtos de uma rede de supermercados tombou na BR 101
Carreta que transportava produtos de uma rede de supermercados tombou na BR 101 Crédito: Redes sociais

Uma carreta que transportava produtos de uma rede de supermercados tombou na BR 101 em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava desacordado quando recebeu socorro. Ele foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Devido ao acidente, o trânsito foi desviado no trecho, segundo a Ecovias Capixaba.

Autor confesso do crime utilizou faca-alicate para decapitar Dante Michelini

Publicado em 11/02/2026 às 18h52
Coletiva de imprensa sobre o caso Dante Michelini
Delegados e outros envolvidos na investigação concederam entrevista coletiva sobre a morte de Dante Michelini Crédito: Farley Sil

O suspeito de assassinar Dante Brito Michelini contou que utilizou uma faca-alicate (objeto cortante conjugado) para decapitá-lo. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (11). O idoso de 75 anos foi decapitado ainda quando estava vivo.

Após o crime, o homem de 29 anos — identificado como Willian Santos Manzoli, conforme apurado pelo repórter Caique Verli, da TV Gazeta — saiu do sítio, em Meaípe, Guarapari, e foi em direção ao canal do Centro da cidade. Lá, ele jogou a cabeça de Dante e também a arma utilizada no crime. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o autor do homicídio deu detalhes sobre como era o objeto. Depois disso, os mergulhadores fizeram buscas, mas não o encontraram. O membro do corpo de Dante foi localizado pela equipe pela manhã.

Willian está preso desde o dia 28 de janeiro por descumprimento de medida protetiva. A prisão aconteceu antes da elucidação do caso. Conforme o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele foi ouvido por policiais no presídio, onde confessou o crime motivado por vingança. "Traçamos perfis criminais até chegarmos ao indivíduo que já estava preso. Ele foi ouvido e acabou confessando a autoria", disse.

Polícia divulga detalhes sobre o assassinato de Dante Michelini

Publicado em 11/02/2026 às 16h51

Após avanços na investigação sobre o assassinato de Dante Brito Michelini, a Polícia Civil reúne a imprensa para divulgar os detalhes do que foi apurado até o momento. Reveja acima:

autor do crime está preso desde o dia 28 de janeiro e a cabeça do empresário foi encontrada no mar em Guarapari, na manhã desta quarta-feira (11). 

Suspeito de matar Dante Michelini foi preso no ES por violência doméstica

Atualizado em 11/02/2026 às 16h21
A cabeça de Dante de Brito Michelini, o Dantinho, foi encontrada nesta quarta-feira (11) em Guarapari
A cabeça de Dante de Brito Michelini, o Dantinho, foi encontrada nesta quarta-feira (11) na região central de Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros | Acervo pessoal

O suspeito de matar e decapitar Dante de Brito Michelini, o Dantinho, foi preso por violência doméstica, no Espírito Santo, no dia 28 de janeiro. Conforme a Secretaria de Justiça (Sejus), o homem deu entrada no Centro Detenção Provisória de Guarapari pela Lei Maria da Penha. A prisão aconteceu antes da elucidação do caso. O nome dele não foi divulgado, mas o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que se trata de Willian Santos Manzoli. Ainda não foi esclarecido se o crime em questão foi cometido na Bahia, de onde veio, ou já no Espírito Santo. 

Conforme o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele foi ouvido por policiais no presídio, onde confessou o crime motivado por vingança. "Traçamos perfis criminais até chegarmos ao indivíduo que já estava preso. Ele foi ouvido, acabou confessando a autoria e indicando o local onde descartou a cabeça", afirmou.

Passageiro passa mal e piloto pousa em emergência médica no Aeroporto de Vitória

Atualizado em 11/02/2026 às 15h07
Setor de achados e perdidos do Aeroporto de Vitória
Um voo da Gol precisou pousar em emergência médica no Aeroporto de Vitória na noite da última segunda-feira (9)  Crédito: Fernando Madeira

Um voo operado pela (GLO 1333) companhia aérea Gol precisou desviar e realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória após um passageiro passar mal a bordo da aeronave na segunda-feira (9). O avião voava de Porto Seguro (BPS), na Bahia, com destino a Congonhas (CGH), em São Paulo, quando surgiu a situação médica. Segundo os dados do voo no Flight Radar24, a aeronave alternou para o Espírito Santo quando sobrevoava a região de Itanhomi, em Minas Gerais. O pouso no Aeroporto de Vitória ocorreu às 21h10.

Em nota, a Gol informou que a alteração realizada pelo Comandante seguiu os protocolos de Segurança para o tipo de ocorrência. "Seguindo os protocolos de segurança para este tipo de situação, o comandante alternou o voo para o aeroporto mais próximo e pousou em Vitória (VIX), onde todos os procedimentos preconizados foram realizados, com encaminhamento do passageiro para a ambulância e o posto médico. Mas, infelizmente, não resistiu. A Companhia lamenta profundamente e ressalta que está oferecendo todo o apoio à família do passageiro".

Aeronave desviou para o ES quando sobrevoava o Estado de Minas Gerais após um passageiro passar mal a bordo
Aeronave desviou para o ES quando sobrevoava o Estado de Minas Gerais após um passageiro passar mal a bordo Crédito: Reprodução/FlightRadar24

Ainda conforme o FlightRadar24, a aeronave permaneceu em solo por 23 minutos e decolou às 21h33 com destino a Congonhas, onde pousou às 22h40.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Zurich Airport Brasil, administradora pelo Aeroporto de Vitória, salientou que prestou apoio à Gol com ambulância e acionamento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) para todos os procedimentos, tanto a bordo, quanto em solo. "A concessionária também lamenta profundamente o ocorrido". As causas da morte e a identificação da vítima não foram informadas.

Dois suspeitos de ligação com o Comando Vermelho são presos em Anchieta

Publicado em 11/02/2026 às 11h52
Dois suspeitos de ligação com o CV são presos em Anchieta
Dois suspeitos de ligação com o CV são presos em Anchieta Crédito: Polícia Militar

Dois jovens, de 19 e 20 anos, suspeitos de ligação com a facção carioca Comando Vermelho (CV) foram presos no bairro Benevente, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram flagrados em uma área de mata utilizada para armazenamento de drogas após cerca de 10 horas de monitoramento dos militares. Os nomes deles não foram divulgados.

A PM explicou que o local era acessado pelo quintal de um suspeito, apontado como liderança local. Com apoio de um cão farejador da unidade K9, foram apreendidas diversas drogas, como cocaína, maconha, haxixe e crack, além de balanças de precisão, materiais para embalo dos entorpecentes, celulares e outros objetos relacionados ao tráfico.

A Polícia Civil informou que os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Anchieta, autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e encaminhados ao presídio.

Jovem é morto após ataque a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Vila Velha

Publicado em 11/02/2026 às 11h33
Jovem é morto em ataque a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Vila Velha
Jovem é morto em ataque a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Vila Velha Crédito: Archimedis Patricio

Um jovem identificado como Fagner dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (10), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O ataque aconteceu em frente a uma distribuidora de bebidas da região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, mas não resistiu.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, três homens em bicicletas atiraram contra o jovem na rua. Baleado, ele conseguiu correr e entrar na distribuidora para tentar se esconder, mas foi perseguido pelo trio, que efetuou novos disparos.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

Chuva faz rua virar rio e causa estragos em Afonso Cláudio; veja vídeo

Publicado em 11/02/2026 às 11h31
Chuva e vento forte alagou ruas em Afonso Cláudio na tarde de terça-feira (10)

Uma forte chuva que atingiu o município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (10), causou alagamentos e outros estragos na cidade. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma rua que ficou parecendo um rio devido ao grande volume de água (veja acima).

Segundo a Defesa Civil Municipal, houve queda de árvores e de um outdoor. Um dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou acumulado de 63,8 milímetros no município.

No bairro São Vicente, a chuva intensa provocou enxurrada na Rua Felício Pereira de Souza, causando transtornos aos moradores. As árvores caídas obstruíram vias, dificultando a passagem de pedestres e veículos. De acordo com o órgão, a maioria já foi removida pelas equipes responsáveis.

No bairro Campo 21, um outdoor caiu ao lado de uma passarela com grande fluxo de pedestres. A Defesa Civil, com apoio de equipes da prefeitura, realizou a remoção da estrutura para evitar novos transtornos e garantir a segurança no local. Ainda conforme o órgão, não houve registro de desalojados.

Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR 101, em Jaguaré

Atualizado em 11/02/2026 às 11h13

Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto com marcas de tiros às margens da BR 101, na altura do km 94, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cápsulas de munição foram encontradas no local onde o corpo estava. 

O corpo de Wemerson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Cabeça de Dante Michelini é encontrada no mar em Guarapari

Atualizado em 11/02/2026 às 12h27
A cabeça de Dante Brito Michelini, de 76 anos, foi localizada na manhã desta quarta-feira (11), em Guarapari, na maré, durante novas buscas realizadas após a prisão do suspeito do crime.

A cabeça do empresário Dante Brito Michelini, assassinado no sítio em que morava em Guarapari, no Espírito Santo, foi localizada no mar, na manhã desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o membro estava na região do canal no Centro, e o local foi indicado pelo próprio suspeito do crime. A prisão dele foi divulgada em primeira mão pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta.

O assassino não teve o nome divulgado, mas confessou o crime, segundo o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O repórter Caique Verli, da TV Gazeta, apurou que o criminoso já estava preso desde o dia 28 de janeiro, mas por outro crime. Com o avanço da investigação, ele foi identificado e ouvido por policiais no presídio. 

CRIME POR VINGANÇA | O delegado contou que o assassino confessou o crime e alegou ter agido por vingança. Isso porque narrou ter invadido o sítio de Dante Michelini para dormir, mas foi descoberto, expulso e agredido com golpes de madeira. Com raiva, ele retornou pela mata e, mais tarde, ficou à espera de o empresário sair do imóvel, momento em que o atacou, matou e cortou a cabeça.

Pacientes do SUS no ES terão confirmação de consultas e exames pelo WhatsApp

Publicado em 11/02/2026 às 10h20
Mulher segura celular com acesso ao WhatsApp
A expectativa é de que o comprovante ou as senhas de acesso passem a ser encaminhados diretamente pelo WhatsApp Crédito: Divulgação

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Espírito Santo vão contar com um novo sistema de avisos de agendamento de consultas e exames pelo WhatsApp (27) 3636-1236, do Governo do Estado.

Por enquanto, os pacientes ainda precisarão se dirigir a uma unidade de saúde para retirar o comprovante de agendamento, que deverá ser apresentado no momento da consulta ou do exame. No entanto, a expectativa é de que, em breve, o comprovante ou as senhas de acesso passem a ser encaminhados diretamente pelo WhatsApp, eliminando a necessidade de deslocamento até o posto de saúde.

Para ter acesso ao serviço, é indispensável que o cadastro no SUS esteja atualizado. A atualização pode ser realizada pelo site Integra Cidadão (https://integra.saude.es.gov.br/) ou presencialmente nas unidades de saúde. A medida integra o Projeto Conecta Espírito Santo, do Governo do Estado, em parceria com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE), voltado à implementação de serviços digitais de comunicação no SUS capixaba.

Entregador leva tiro no peito durante tentativa de assalto em Cariacica

Publicado em 11/02/2026 às 08h39

Um entregador de 30 anos levou um tiro no peito durante uma tentativa de assalto próximo ao Terminal de Campo Grande, em Cariacica, por volta das 22h da última terça-feira (10). Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima teria reagido ao ser abordada por dois criminosos, momento em que foi baleada.

O trabalhador seguia para realizar uma entrega em Viana quando os bandidos apareceram a pé e o abordaram no momento em que ele reduziu a velocidade da moto para passar por um quebra-molas. A vítima reagiu, tentando jogar o veículo para cima de um dos criminosos, e acabou baleada. Os suspeitos fugiram. 

O entregador foi socorrido lúcido para o Pronto Atendimento de Alto Lage e conseguiu conversar com os policiais. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido".

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Mulher é detida na Rodoviária de Guarapari com 5 kg de haxixe em mochila

Atualizado em 11/02/2026 às 11h04
Mulher é presa em Guarapari por transportar 5kg de drogas
Mulher foi presa em Guarapari por transportar 5kg de drogas Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 51 anos foi presa na Rodoviária de Guarapari após ser flagrada com 5 kg de haxixe — distribuídos em 50 pedaços — dentro de uma mochila, na manhã desta quarta-feira (11). A Polícia Militar (PM) informou que a apreensão ocorreu durante uma operação com cães da corporação. A suspeita relatou aos militares que trouxe a droga do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, a operação foi mobilizada após a corporação receber denúncias de que uma empresa que vende passagens interestaduais estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas no Espírito Santo. O ônibus tinha Vitória como destino, com parada em Guarapari. A mulher detida contou que era a primeira vez que ela fazia o transporte e que receberia R$ 1.500 ao chegar na Praça do Papa, em Vitória.

Ainda conforme a suspeita, ela faria outra viagem para Uberlândia, em Minas Gerais, para transportar mais drogas para o Espírito Santo. A Polícia Civil disse que a mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari, autuada em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhada ao sistema prisional.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

Contêiner cai de caminhão na pista de novo viaduto em Vila Velha

Publicado em 10/02/2026 às 18h45
Estrutura estava sendo transportada por um caminhão antes de despencar.

Um contêiner despencou da carroceria de um caminhão e caiu na subida do novo viaduto de Vila Velha, no bairro Araçás. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (10) e complicou, momentaneamente, o trânsito no local.

Uma equipe da ROCAM, da Guarda Municipal de Vila Velha, precisou ser acionada para orientar os motoristas até que a empresa responsável pelo caminhão enviasse outro veículo para remover o contêiner.

Jacaré no telhado? Mais um animal é resgatado em área urbana no ES

Publicado em 10/02/2026 às 18h24
O réptil foi encontrado em Civit II, na Serra

Mais um jacaré foi encontrado em área urbana da Grande Vitória. Desta vez, o bicho estava em cima do telhado de uma casa do bairro Civit II, na Serra. O resgate ocorreu nesta terça-feira (10) e, conforme o pesquisador Lucas Yu, do Projeto Caiman, moradores da região ouviram um barulho e desconfiaram de que poderia ser um réptil — que se chama Grey. "Eles escutaram há uns dias e suspeitaram que era o jacaré no telhado, que é baixo. Chegando lá, o animal já tava no chão, embaixo de um banquinho", disse.

O pesquisador ainda informou que o jacaré foi submetido a ultrassom e raio-x, sendo constatado que está com boas condições de saúde. Por isso, o réptil seria reintegrado à natureza ainda nesta terça. Segundo o Projeto, Grey (cinza, em inglês) recebeu este nome por conta dos olhos acinzentados.

Somente em 2026, cinco jacarés foram encontrados em ruas da Grande Vitória. Caso seja encontrado algum exemplar em áreas urbanas, é necessário acionar a equipe de resgate do Projeto Caiman, pelo telefone (27) 99763-9757. A Prefeitura da Serra também orienta que seja acionada — no município — a Fiscalização Ambiental, por meio do telefone 99951-2321 ou pelo aplicativo Colab — disponível em Android e iOS — e solicitar o resgate.