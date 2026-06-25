O sucesso da venda de ingressos da peça Três Mulheres Altas levou à abertura de uma sessão extra em Vitória. A montagem estrelada pelas atrizes Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre ganhou uma nova apresentação no sábado (27), às 17h, no Teatro Universitário, após o esgotamento dos ingressos para as demais sessões programadas na Capital.





As apresentações das 20h de sábado e das 17h de domingo (28) já estão com ingressos esgotados, repetindo o desempenho registrado ao longo da turnê nacional do espetáculo, que percorreu diversas cidades brasileiras com casas lotadas.





Os ingressos para a sessão extra podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com valores que variam de R$ 50 a R$ 200.





Escrita pelo dramaturgo norte-americano Edward Albee, a peça apresenta três mulheres em diferentes fases da vida e propõe reflexões sobre envelhecimento, memórias e relações humanas. Com elementos de comédia e drama, o texto aborda a passagem do tempo de forma sensível e bem-humorada.





Em cartaz há cinco anos, a montagem já foi assistida por mais de 90 mil pessoas e acumula indicações a premiações importantes do teatro brasileiro, como os prêmios Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym. A direção é de Fernando Philbert.





A passagem por Vitória também marca o encerramento desta etapa da turnê nacional do espetáculo.