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Oportunidade

Espetáculo "Três Mulheres Altas", com Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, ganha sessão extra em Vitória

Ingressos para a sessão extra custam entre de R$ 50 e R$ 200
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 11:14

Peça "Três Mulheres Altas" ganha apresentação extra em Vitória.
Peça "Três Mulheres Altas" ganha apresentação extra em Vitória. Jeif Karaf

O sucesso da venda de ingressos da peça Três Mulheres Altas levou à abertura de uma sessão extra em Vitória. A montagem estrelada pelas atrizes Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre ganhou uma nova apresentação no sábado (27), às 17h, no Teatro Universitário, após o esgotamento dos ingressos para as demais sessões programadas na Capital. 


As apresentações das 20h de sábado e das 17h de domingo (28) já estão com ingressos esgotados, repetindo o desempenho registrado ao longo da turnê nacional do espetáculo, que percorreu diversas cidades brasileiras com casas lotadas.


Os ingressos para a sessão extra podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com valores que variam de R$ 50 a R$ 200.


Escrita pelo dramaturgo norte-americano Edward Albee, a peça apresenta três mulheres em diferentes fases da vida e propõe reflexões sobre envelhecimento, memórias e relações humanas. Com elementos de comédia e drama, o texto aborda a passagem do tempo de forma sensível e bem-humorada.


Em cartaz há cinco anos, a montagem já foi assistida por mais de 90 mil pessoas e acumula indicações a premiações importantes do teatro brasileiro, como os prêmios Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym. A direção é de Fernando Philbert.


A passagem por Vitória também marca o encerramento desta etapa da turnê nacional do espetáculo.

Serviço

Três Mulheres Altas
Quando: sábado (27), às 17h (sessão extra)
Onde: Teatro Universitário: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
Classificação: 12 anos
Duração: 100 minutos
Ingressos: venda online pela Sympla

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