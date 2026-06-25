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Saúde

Especial "Se Cuida Inverno" aquece a programação da TV Gazeta neste sábado (27)

De olho na queda das temperaturas, em dois episódios o especial vai transformar informação confiável em orientação prática para o dia a dia
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 09:49

Especial "Se Cuida Inverno" aquece a programação da TV Gazeta neste sábado (27).
Especial "Se Cuida Inverno" aquece a programação da TV Gazeta neste sábado (27). Divulgação TV Gazeta ES

No inverno, informação certa também é cuidado. É esse o lema que guia esta temporada do “Se Cuida Inverno”, marcado para ir ao ar nos dias 27 de junho e 25 de julho, às 8h30, nas telas da TV Gazeta. De olho na queda das temperaturas, em dois episódios o especial vai transformar informação confiável em orientação prática para o dia a dia. Tudo isso com o objetivo de ajudar os capixabas a atravessarem a época mais fria do ano.

 

Apresentado pela jornalista Gabi Manganelli, nesta edição, os cuidados que fazem a diferença durante o inverno entram em pauta nas produções que irão ao ar. Desta vez, o destaque vai para a saúde respiratória infantil, os benefícios dos chás e caldos nos dias frios e a importância da atividade física para o corpo e a mente. O programa também trará histórias inspiradoras de gestantes e idosos que mantêm uma rotina ativa e saudável.

Especial "Se Cuida Inverno" aquece a programação da TV Gazeta neste sábado (27).
Especial "Se Cuida Inverno" aquece a programação da TV Gazeta neste sábado (27). Divulgação TV Gazeta ES
Outro tema será o surgimento de oportunidades de trabalho e geração de renda durante a estação. Ganham espaço no especial as profissões e atividades que caem no gosto do público durante o inverno, impulsionadas pela demanda por produtos, serviços e experiências típicas do período.

O especial também abre espaço para as comemorações dos 50 anos da TV Gazeta, marcado para setembro. Em celebração à data, uma das reportagens especiais visita as últimas cinco décadas de evolução no diagnóstico, prevenção e tratamento da hipertensão arterial, conhecida popularmente como “pressão alta”.

Com informações de Lu Gama, da Programação da TV Gazeta. 

Serviço

Programa Se Cuida Inverno

Data: dias 27 de junho e 25 de julho

Horário: 8h30

Onde: TV Gazeta 

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