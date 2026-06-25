Especial "Se Cuida Inverno" aquece a programação da TV Gazeta neste sábado (27).

No inverno, informação certa também é cuidado. É esse o lema que guia esta temporada do “Se Cuida Inverno”, marcado para ir ao ar nos dias 27 de junho e 25 de julho, às 8h30, nas telas da TV Gazeta. De olho na queda das temperaturas, em dois episódios o especial vai transformar informação confiável em orientação prática para o dia a dia. Tudo isso com o objetivo de ajudar os capixabas a atravessarem a época mais fria do ano.

Apresentado pela jornalista Gabi Manganelli, nesta edição, os cuidados que fazem a diferença durante o inverno entram em pauta nas produções que irão ao ar. Desta vez, o destaque vai para a saúde respiratória infantil, os benefícios dos chás e caldos nos dias frios e a importância da atividade física para o corpo e a mente. O programa também trará histórias inspiradoras de gestantes e idosos que mantêm uma rotina ativa e saudável.