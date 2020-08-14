Recall se reinventa e, a distância, celebra as marcas mais lembradas do ES

Recall de Marcas 2020 Crédito: Adessandro Reis

atitude é a melhor marca. A pandemia da Covid-19 mudou muitas coisas e fez o mundo repensar muitas de suas atitudes e rotinas. Mas nem mesmo essa situação de excepcionalidade vai impedir que o mercado capixaba celebre as marcas mais lembradas pelo público, em um formato inédito. Na tarde deste sábado (15), a partir das 13h, A Gazeta transmitirá a cerimônia de entrega do 28º Recall de Marcas Rede Gazeta, totalmente on-line. O tema da premiação, este ano, é

Assim como o lançamento do prêmio, o evento de entrega dos troféus será digital, respeitando todas as medidas de segurança e distanciamento indicados pelas autoridades de saúde. Os troféus foram enviados para as casas dos vencedores, que vão estar conectados na transmissão e interagir com o público durante o anúncio dos resultados.

Num momento em que as atitudes são tão discutidas e observadas, o desafio de reinventar o modelo do evento nos últimos meses não foi maior que a tradição e o significado que o prêmio carrega, enaltecendo as marcas mais lembradas do Espírito Santo.

Estamos passando por um período de mudanças significativas em nossa sociedade, e os valores atribuídos às lembranças das marcas também. Estar sintonizado com a percepção de valor de cada consumidor passa a ser fundamental para criar um elo forte de fidelidade. O Recall é um dos maiores projetos do nosso calendário anual e uma grande oportunidade de valorização e reconhecimento dessas marcas, especialmente em um momento como esse, destacou o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

Ao todo, são 79 categorias, entre regional e estadual, que abrangem os diversos segmentos de negócio. O levantamento, realizado pela Futura, especialista em pesquisas de mercado no Espírito Santo, entrevistou 2,2 mil pessoas em todo o Estado antes do início da pandemia.

EXPECTATIVA E SOLIDARIEDADE

Apesar das mudanças e adaptações que o momento de isolamento exige, o novo formato também trouxe oportunidades. O lançamento do Recall, realizado em junho, debateu o propósito das empresas nesse novo normal com a palestra do publicitário Antonio Fadiga, CEO das unidades da agência Artplan em São Paulo e no Rio de Janeiro. A transmissão alcançou mais de 1.200 pessoas, número quatro vezes maior que a média de público do mesmo evento no formato presencial.

Para o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas, o formato de live é um dos pontos que trouxe benefícios. Além de manter toda a segurança, conseguimos alcançar uma participação interessante. O modelo também foi usado em outros projetos em que já tivemos retornos positivos, tanto dos parceiros quanto do público, e continuará após a pandemia tratando de determinados temas", completou.

Além de ampliar o alcance, o formato remoto também vai permitir novidades na atração musical. Pela primeira vez, a atração musical do Recall de Marcas será televisionada para todo o Estado, ao vivo, na TV Gazeta. O programa Rock da Tarde, apresentado por Cesinha Fernandes e Luanna Esteves, começa logo após a entrega dos prêmios, às 14h40. E tem mais: o show Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, vai contar com arrecadação de doações para o Asilo de Vitória, que completa 80 anos em 2020.

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