Recall de Marcas 2020 terá o conceito inovador "dentro da caixa"

Calma, leitor, RR não errou no título acima! A gente está tão acostumado a chamar as ações inovadoras de algo "fora da caixa" que pode causar surpresa ver que o nosso #RecallEmCasa, neste sábado (15), será "dentro da caixa", né?! Mas a coluna explica: dos convites ao show da Orquestra Camerata Sesi , passando pela premiação, o conceito de inbox estará superpresente na festa das marcas mais lembradas pelos capixabas. A começar pelo box Recall, um item exclusivo que começa a chegar hoje para os premiados festejarem suas vitórias em alto estilo, sem sair de casa.

Quem assina a concepção visual e a produção do evento são as empresas Crossmedia e Victory Academy, da jornalista Aurelice Aguiar. No palco do Teatro do Sesi, em Vitória, uma estrutura inovadora, em retângulos de acrílico, foi montada para cenografia, fazendo referência à arte e as cores de Mondrian. É nesses boxes que os músicos vão se apresentar, cada um no seu quadrado, no "Rock da Tarde", que a TV Gazeta transmite a partir de 14h40. A paredes de acrílico entre os integrantes da orquestra são, também, mais um item de segurança contra a Covid-19. RR vai mostrar tudinho, a partir das 13h, no nosso insta @zigzag_ag.