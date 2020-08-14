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Renata Rasseli

Recall de Marcas 2020 terá o conceito inovador "dentro da caixa"

O conceito de inbox estará superpresente na premiação das marcas mais lembradas pelos capixabas, neste sábado (15)

Públicado em 

14 ago 2020 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cenografia do Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020
Cenografia do Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020 Crédito: Divulgação
Calma, leitor, RR não errou no título acima! A gente está tão acostumado a chamar as ações inovadoras de algo "fora da caixa" que pode causar surpresa ver que o nosso #RecallEmCasa, neste sábado (15), será "dentro da caixa", né?! Mas a coluna explica: dos convites ao show da Orquestra Camerata Sesi, passando pela premiação, o conceito de inbox estará superpresente na festa das marcas mais lembradas pelos capixabas. A começar pelo box Recall, um item exclusivo que começa a chegar hoje para os premiados festejarem suas vitórias em alto estilo, sem sair de casa.

Arte e segurança

Quem assina a concepção visual e a produção do evento são as empresas Crossmedia e Victory Academy, da jornalista Aurelice Aguiar. No palco do Teatro do Sesi, em Vitória, uma estrutura inovadora, em retângulos de acrílico, foi montada para cenografia, fazendo referência à arte e as cores de Mondrian. É nesses boxes que os músicos vão se apresentar, cada um no seu quadrado, no "Rock da Tarde", que a TV Gazeta transmite a partir de 14h40. A paredes de acrílico entre os integrantes da orquestra são, também, mais um item de segurança contra a Covid-19. RR vai mostrar tudinho, a partir das 13h, no nosso insta @zigzag_ag.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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