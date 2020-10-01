Quatro homens são presos após confronto com a polícia na Serra

Após o confronto, a polícia apreendeu armas, munições e drogas no bairro Santo Antônio, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Quatro homens foram presos após entrarem em confronto armado com a Polícia Militar no bairro Santo Antônio, na Serra , na noite desta quarta-feira (30). Um deles foi baleado e recebe atendimento médico no hospital.

A polícia disse que foi acionada para ir até o bairro Santo Antônio, pois bandidos de gangues rivais estavam trocando tiros. Quando chegou, a polícia informou que cercou o local. Mas, neste momento, os bandidos começaram a atirar contra os policiais.

A polícia informou que um dos suspeitos foi baleado na perna e outros três foram presos. Na ocorrência, foram apreendidas duas pistolas, cerca de 450 buchas de maconha, mais de 300 unidades de haxixe, pinos de cocaína, material para o embalo de drogas e munição.

Ainda de acordo com a polícia, muitas denúncias de confrontos armados entre bandidos na região estão sendo recebidas nos últimos dias.