Criminosos roubam carro, trocam tiros e ainda causam acidente em Vila Velha

Assaltantes bateram com um carro roubado depois de trocarem tiros com rivais, em Soteco, Vila Velha, na tarde de sábado (26).
De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos roubaram um Sandero, de cor vermelha, no bairro Divino Espírito Santo. Os criminosos estavam armados e trocaram tiros no bairro vizinho, Soteco.
Na fuga dos disparos, os suspeitos bateram com o carro em um Fox e não conseguiram mais sair do local. Eles desembarcaram do veículo e fugiram a pé. A Polícia Militar foi acionada para o local como sendo uma ocorrência de trânsito, porém, ao chegarem no local descobriram que o veículo Sandero esteve envolvido na troca de tiros anterior à batida.
O veículo estava com inúmeras perfurações no para-brisa. No interior do Sandero os policiais encontraram ainda uma pistola calibre 380, 11 munições do mesmo calibre e um carregador de pistola .40 com mais 11 munições.
O veículo foi guinchado e deixado na Delegacia Regional de Vila Velha, onde o proprietário compareceu e descreveu que havia sido assaltado no mesmo dia. O caso será encaminhado para a Divisão de Furtos e Roubos de Veículos para que seja apurada a autoria do delito.