Criminosos roubam carro, trocam tiros e ainda causam acidente em Vila Velha

Carro perfurado por tiros em Vila Velha Crédito: Aplicativo da TV Gazeta

Assaltantes bateram com um carro roubado depois de trocarem tiros com rivais, em Soteco, Vila Velha, na tarde de sábado (26).

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos roubaram um Sandero, de cor vermelha, no bairro Divino Espírito Santo. Os criminosos estavam armados e trocaram tiros no bairro vizinho, Soteco.

Na fuga dos disparos, os suspeitos bateram com o carro em um Fox e não conseguiram mais sair do local. Eles desembarcaram do veículo e fugiram a pé. A Polícia Militar foi acionada para o local como sendo uma ocorrência de trânsito, porém, ao chegarem no local descobriram que o veículo Sandero esteve envolvido na troca de tiros anterior à batida.

O veículo estava com inúmeras perfurações no para-brisa. No interior do Sandero os policiais encontraram ainda uma pistola calibre 380, 11 munições do mesmo calibre e um carregador de pistola .40 com mais 11 munições.