Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carro atingido por disparos

Criminosos roubam carro, trocam tiros e ainda causam acidente em Vila Velha

O carro usado pelos bandidos foi abandonado após a batida e eles fugiram do local a pé. Dentro foram apreendidas arma e munições

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 12:54
Carro perfurado por tiros em Vila Velha
Carro perfurado por tiros em Vila Velha Crédito: Aplicativo da TV Gazeta
Assaltantes bateram com um carro roubado depois de trocarem tiros com rivais, em Soteco, Vila Velha, na tarde de sábado (26). 
De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos roubaram um Sandero, de cor vermelha, no bairro Divino Espírito Santo. Os criminosos estavam armados e trocaram tiros no bairro vizinho, Soteco.
Na fuga dos disparos, os suspeitos bateram com o carro em um Fox e não conseguiram mais sair do local. Eles desembarcaram do  veículo e fugiram a pé. A Polícia Militar foi acionada para o local como sendo uma ocorrência de trânsito, porém, ao chegarem no local descobriram que o veículo Sandero esteve envolvido na troca de tiros anterior à batida. 
O veículo estava com inúmeras perfurações no para-brisa. No interior do Sandero os policiais encontraram ainda uma pistola calibre 380,  11 munições do mesmo calibre e um carregador de pistola .40 com mais 11 munições. 
O veículo foi guinchado e deixado na Delegacia Regional de Vila Velha, onde o proprietário compareceu e descreveu que havia sido assaltado no mesmo dia. O caso será encaminhado para a Divisão de Furtos e Roubos de Veículos para que seja apurada a autoria do delito. 

Veja Também

Policiais recuperam carro e trocam tiros com criminosos em Nova Venécia

Motorista de aplicativo é assassinado a tiros dentro do carro na Serra

Rapaz de 19 anos sobrevive após levar sete tiros em Cobilândia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados