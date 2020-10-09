O suspeito foi preso ao tentar fugir da Igreja e com ele a polícia encontrou 4 bíblias Crédito: Reprodução/Internet

Your browser does not support the audio element. Homem é preso fugindo com bíblias, TV e alimentos de igreja em Cariacica

Nem a bíblia foi poupada em uma tentativa de furto ocorrida em uma igreja no bairro Campo Verde, em Cariacica , na madrugada desta sexta-feira (9). Um homem de 24 anos acabou detido no momento em que se preparava para fugir com os itens furtados, entre eles uma televisão de 40 polegadas. Além das quatro bíblias e do televisor, o suspeito também estava levando alimentos como arroz, óleo e outros mantimentos que estavam guardados no local.

O pastor da igreja, que mora próximo ao local, foi avisado por outros moradores que um homem estava forçando a janela para entrar no local. Em seguida o líder religioso acionou a polícia. Ao chegarem à igreja, os policiais e o pastor encontraram o suspeito se preparando para deixar a igreja com os objetos furtados.

Com o homem detido a polícia encontrou quatro mochilas  que a polícia acredita que seriam usadas para levar os itens furtados. Quatro bíblias da igreja, inclusive, já estavam dentro de uma das bolsas.

AÇÃO SEMELHANTE

Em conversa com os policiais que atenderam a ocorrência, o pastor contou que a igreja já havia passado por situação semelhante há poucos meses, quando um homem havia conseguido levar uma televisão de 43 polegadas e cestas básicas que seriam doadas para pessoas necessitadas devido à pandemia do novo coronavírus.

Devido à coincidência dos fatos, o pastor acredita que possa se tratar da mesma pessoa em ambos os crimes. Apesar da suspeita, a polícia agora investigará os casos para averiguar se de fato trata-se do mesmo autor. Após ser preso, o homem de 24 anos foi levado para a delegacia da cidade.