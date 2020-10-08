O dono de uma das casas que seriam revistadas durante a Operação Caim X, em Vitória, foi morto duas horas antes da ação, no bairro Itararé. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória, a casa de Jorge Henrique dos Santos Feliciano, de 24 anos, era um dos pontos de cumprimento dos 20 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos na Capital nesta quinta-feira (8). A operação começou às 5h30, mas às 3h30 Jorge morreu com uma facada no peito.
Duas horas antes de operação policial, um dos alvos é morto em Vitória
Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, a vítima tinha passagem pela polícia, mas a morte foi em decorrência de uma briga com a ex-mulher. "O assassinato não tem relação com o tráfico na região, mesmo ele sendo um dos alvos da operação. Ele teria ido à casa da ex-mulher, onde a ameaçou com uma arma. Durante a briga, ela usou uma faca para golpeá-lo. Foi legitima defesa", pontuou.
Com os policiais em campo desde cedo, a polícia conseguiu chegar à autora e às testemunhas do crime, que confirmaram a versão. Inclusive, entregaram a arma, uma pistola .40, que seria de Jorge. Já a ex-esposa entregou a faca usada. Ela foi ouvida e liberada, pois o delegado entendeu que a situação se tratou de legítima defesa.
OPERAÇÃO
Em Vitória, seis pessoas foram detidas e autuadas. Em todo o Espírito Santo, foram mais 150 policiais envolvidos em diversos pontos no interior e, na Grande Vitória, 180. Foram 16 presos em cumprimento de mandados de prisão por homicídio, 8 de mandados por outros crimes e 13 prisões em flagrante.
A Caim X contou com coordenação da Polícia Civil e integração com a Polícia Militar, Força Nacional e Guarda Municipal de Vitória.
BALANÇO DA OPERAÇÃO NESTA 5ª FEIRA
- 36 prisões e apreensões de menores
- 44 mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos
- 5 armas apreendidas
- 226 munições apreendidas
- 51 gramas de maconha apreendidas
- 49 buchas de maconha apreendidas
- 840 gramas de cocaína apreendidas
- 231 papelotes de cocaína apreendidos
- 887 gramas de crack apreendidas
- 561 pedras de crack apreendidas
- 296 gramas de outras drogas apreendidas
- R$ 1.896 apreendidos pela DHPP Vitória
HISTÓRICO
O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remete ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.
Durante os últimos quatro meses a Caim realizou nove fases, que resultaram na detenção de 327 pessoas, além da apreensão de 82 armas, 2.010 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 88 mil em espécie.