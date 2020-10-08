Operação Caim X foi realizada na Grande Vitória e no interior do Estado Crédito: Divulgação / Polícia Civil

O dono de uma das casas que seriam revistadas durante a Operação Caim X, em Vitória , foi morto duas horas antes da ação, no bairro Itararé. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória, a casa de Jorge Henrique dos Santos Feliciano, de 24 anos, era um dos pontos de cumprimento dos 20 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos na Capital nesta quinta-feira (8). A operação começou às 5h30, mas às 3h30 Jorge morreu com uma facada no peito.

Your browser does not support the audio element. Duas horas antes de operação policial, um dos alvos é morto em Vitória

Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, a vítima tinha passagem pela polícia, mas a morte foi em decorrência de uma briga com a ex-mulher. "O assassinato não tem relação com o tráfico na região, mesmo ele sendo um dos alvos da operação. Ele teria ido à casa da ex-mulher, onde a ameaçou com uma arma. Durante a briga, ela usou uma faca para golpeá-lo. Foi legitima defesa", pontuou.

Com os policiais em campo desde cedo, a polícia conseguiu chegar à autora e às testemunhas do crime, que confirmaram a versão. Inclusive, entregaram a arma, uma pistola .40, que seria de Jorge. Já a ex-esposa entregou a faca usada. Ela foi ouvida e liberada, pois o delegado entendeu que a situação se tratou de legítima defesa.

Operação Caim X foi realizada na Grande Vitória e no interior do Estado Crédito: Divulgação / Polícia Civil

OPERAÇÃO

Em Vitória, seis pessoas foram detidas e autuadas. Em todo o Espírito Santo, foram mais 150 policiais envolvidos em diversos pontos no interior e, na Grande Vitória, 180. Foram 16 presos em cumprimento de mandados de prisão por homicídio, 8 de mandados por outros crimes e 13 prisões em flagrante.

A Caim X contou com coordenação da Polícia Civil e integração com a Polícia Militar , Força Nacional e Guarda Municipal de Vitória.

BALANÇO DA OPERAÇÃO NESTA 5ª FEIRA

36 prisões e apreensões de menores

44 mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos

5 armas apreendidas

226 munições apreendidas

51 gramas de maconha apreendidas

49 buchas de maconha apreendidas

840 gramas de cocaína apreendidas

231 papelotes de cocaína apreendidos

887 gramas de crack apreendidas

561 pedras de crack apreendidas

296 gramas de outras drogas apreendidas

R$ 1.896 apreendidos pela DHPP Vitória

HISTÓRICO

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remete ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.

Durante os últimos quatro meses a Caim realizou nove fases, que resultaram na detenção de 327 pessoas, além da apreensão de 82 armas, 2.010 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 88 mil em espécie.

Operação Caim X é deflagrada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sesp

VEJA VÍDEOS DA OPERAÇÃO

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