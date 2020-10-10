Gari encontra granada em lixeira na Ilha do Príncipe, em Vitória

Granada é encontrada na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Moradores da Ilha da Príncipe, em Vitória , passaram por um susto na manhã deste sábado (10). Um gari que estava recolhendo lixo em um beco próximo de uma igreja viu que havia uma granada na lixeira e moradores chamaram a Polícia Militar

Uma equipe da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foi até o local e constatou que se tratava de uma granada de fabricação caseira, que foi deixada no local. O artefato explosivo já estava sem o pino usado para detonação.

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Os policiais fizeram o trabalho de contenção, colocando a granada dentro de um equipamento especial para ser retirada, transportada e destruída em um local seguro.

Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, a granada, se explodisse, tinha potencial para atingir pessoas em até 10 metros de distância.

Granada é encontrada na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes pela manhã por suspeita de artefato explosivo abandonado em via pública na Ilha do Príncipe, e que uma guarnição prosseguiu ao local, onde constatou de tratar de uma granada, e isolou o local.

A Cimesp foi chamada para fazer o devido recolhimento e descarte do material, e ainda está no local.

RELAÇÃO COM ATAQUES NO CENTRO

O comandante, porém, disse que a polícia ainda não tem essa informação e que o trabalho feito até o momento foi de remoção do artefato de forma segura para destruição em outro local.