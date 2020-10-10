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Gari encontra granada em lixeira na Ilha do Príncipe, em Vitória

Artefato de fabricação caseira foi deixado no local já sem o pino usado para detonação. Granada tinha potencial para atingir pessoas em até 10 metros de distância, segundo policiais

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 12:08
Granada é encontrada na Ilha do Príncipe, em Vitória
Granada é encontrada na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Moradores da Ilha da Príncipe, em Vitória, passaram por um susto na manhã deste sábado (10). Um gari que estava recolhendo lixo em um beco próximo de uma igreja viu que havia uma granada na lixeira e moradores chamaram a Polícia Militar
Uma equipe da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foi até o local e constatou que se tratava de uma granada de fabricação caseira, que foi deixada no local. O artefato explosivo já estava sem o pino usado para detonação. 
Gari encontra granada em lixeira na Ilha do Príncipe, em Vitória

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Os policiais fizeram o trabalho de contenção, colocando a granada dentro de um equipamento especial para ser retirada, transportada e destruída em um local seguro.
Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, a granada, se explodisse, tinha potencial para atingir pessoas em até 10 metros de distância.
Granada é encontrada na Ilha do Príncipe, em Vitória
Granada é encontrada na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes pela manhã por suspeita de artefato explosivo abandonado em via pública na Ilha do Príncipe, e que uma guarnição prosseguiu ao local, onde constatou de tratar de uma granada, e isolou o local.
A Cimesp foi chamada para fazer o devido recolhimento e descarte do material, e ainda está no local.

RELAÇÃO COM ATAQUES NO CENTRO

Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, foi questionado se o artefato abandonado na região teria relação com o tiroteio que ocorreu na noite desta sexta-feira (9) no mesmo bairro que terminou em perseguição policial e em um confronto em Vila Velha, resultando na prisão de um dos envolvidos no ataque no Centro de Vitória, ocorrido no último dia 4, que deixou dois mortos.
O comandante, porém, disse que a polícia ainda não tem essa informação e que o trabalho feito até o momento foi de remoção do artefato de forma segura para destruição em outro local.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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