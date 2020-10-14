Perseguição e tiroteio com Guarda Municipal em Vila Velha deixa um morto

Um homem morreu após troca de tiros com agentes da Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Internauta

Agentes da Guarda Municipal trocaram tiros com dois suspeitos no bairro Vila Garrido, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (13). Os suspeitos estavam em uma motocicleta e o tiroteio aconteceu após uma longa perseguição. O piloto foi ferido no braço e o carona, que foi quem fez os disparos contra os agentes, foi ferido no abdome e morreu.

O subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, explicou que o agentes viram a motocicleta em atitude suspeita no bairro São Torquato e deram a ordem de parada, que não foi atendida. Isso deu início à perseguição, que passou por vários bairros até chegar em Vila Garrido.

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"O carona da motocicleta disparou e os agentes revidaram. O atirador foi atingido por um disparo no abdome e, mesmo baleado, tentou tirar a arma das mãos de um dos agentes entrando em luta corporal. O nosso agente teve apenas escoriações e o suspeito morreu no local. O motorista da moto foi baleado de raspão no braço", disse o subsecretário.

Com os suspeitos, foram encontrados R$ 1.000 em espécie e joias, que a guarda acredita serem frutos de roubos. Também foram apreendidos um revólver com munições e a motocicleta, que possuía restrição de furto e roubo.