Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Garrido

Perseguição e tiroteio com Guarda Municipal em Vila Velha deixa um morto

Guardas abordaram dois suspeitos em uma moto e perseguição seguiu do bairro São Torquato até Vila Garrido; suspeito que disparou contra os agentes foi morto

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 23:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 23:24
Foto da rua onde um homem morreu após troca de tiros com agentes da Guarda Municipal em Vila Velha
Um homem morreu após troca de tiros com agentes da Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Internauta
Agentes da Guarda Municipal trocaram tiros com dois suspeitos no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (13). Os suspeitos estavam em uma motocicleta e o tiroteio aconteceu após uma longa perseguição. O piloto foi ferido no braço e o carona, que foi quem fez os disparos contra os agentes, foi ferido no abdome e morreu.
O subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri Silva, explicou que o agentes viram a motocicleta em atitude suspeita no bairro São Torquato e deram a ordem de parada, que não foi atendida. Isso deu início à perseguição, que passou por vários bairros até chegar em Vila Garrido.
"O carona da motocicleta disparou e os agentes revidaram. O atirador foi atingido por um disparo no abdome e, mesmo baleado, tentou tirar a arma das mãos de um dos agentes entrando em luta corporal. O nosso agente teve apenas escoriações e o suspeito morreu no local. O motorista da moto foi baleado de raspão no braço", disse o subsecretário.
Com os suspeitos, foram encontrados R$ 1.000 em espécie e joias, que a guarda acredita serem frutos de roubos. Também foram apreendidos um revólver com munições e a motocicleta, que possuía restrição de furto e roubo.
Com informações da repórter Mayara Mello, da TV Gazeta

Veja Também

Acusado de arrastar cachorro até a morte no ES é levado para presídio

Operação 12 de outubro: PM prende 281 pessoas no feriado prolongado no ES

Drogas em presídio: inspetor penitenciário é preso por ligação com quadrilha no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer
Imagem de destaque
Por que o Spotify não tem um botão para filtrar música feita por IA
Imagem BBC Brasil
Por que a Anvisa proibiu agora o clobutinol, xarope banido em outros países

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados