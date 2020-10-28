Homem é baleado em tentativa de assalto ao sair de bar em Cariacica

De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta, o homem trabalha em um ferro velho do bairro e, depois de sair do serviço, passou por alguns bares antes de ir para casa. Quando decidiu ir embora e estava seguindo para o ponto de ônibus, foi cercado por quatro homens que o renderam. Eles pediram para que a vítima entregasse todos os pertences.