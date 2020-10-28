Homem é baleado em tentativa de assalto ao sair de bar em Cariacica

Um homem de 35 anos foi baleado na mão em uma tentativa de assalto depois de sair de um bar no bairro Rio Marinho, em Cariacica, na noite desta terça-feira (28). O crime aconteceu quando o homem estava indo em direção ao ponto de ônibus para ir para casa, por volta das 23h.
De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta, o homem trabalha em um ferro velho do bairro e, depois de sair do serviço, passou por alguns bares antes de ir para casa. Quando decidiu ir embora e estava seguindo para o ponto de ônibus, foi cercado por quatro homens que o renderam. Eles pediram para que a vítima entregasse todos os pertences.
Neste momento, o homem decidiu correr. Durante a tentativa de escapar dos bandidos, ele foi atingido por um tiro na mão. O homem foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Não há informações sobre a prisão de suspeitos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta