Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Homem é detido com drogas e arma às margens da BR 101 em Itapemirim

Suspeito estava em ponto de ônibus e foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Finados. Com ele, foram apreendidos crack, cocaína e maconha, além de um revólver calibre 32 com três munições intactas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 08:55

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 08:55

PRF prendeu homem com arma e drogas às margens da BR 101, em Itapemirim
PRF prendeu homem com arma e drogas às margens da BR 101, em Itapemirim Crédito: Divulgação / PRF
Um homem foi detido com drogas e arma às margens da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (2), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Finados.
De acordo com a PRF, o suspeito foi abordado em um ponto de ônibus, na altura do km 414, e, com ele, foram encontrados de imediato dois pinos com cocaína. Ao revistar o homem, os policiais encontraram no bolso dele um revólver calibre 32 com três munições intactas.
Perguntado sobre a origem da droga, o suspeito indicou que nas proximidades, sob a vegetação, se encontrava uma mochila com mais entorpecentes. Dentro da bolsa foram encontrados dezenas de pinos de cocaína e várias sacolinhas plásticas contendo pedras de crack, além de buchas de maconha.
Foram apreendidos também dois aparelhos celulares e R$ 92,00 em espécie. O homem foi detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e levado para a Delegacia de Polícia Civil em Itapemirim.

Veja Também

Tripulante desaparece após rebocador afundar no litoral de Guarapari

Fogos de artifício chamam atenção em Vitória no Dia de Finados

Incêndio atinge túmulos do Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo
Imagem de destaque
Alimentação na gravidez: veja o que comer e o que evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados