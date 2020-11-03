Homem é detido com drogas e arma às margens da BR 101 em Itapemirim

PRF prendeu homem com arma e drogas às margens da BR 101, em Itapemirim Crédito: Divulgação / PRF

De acordo com a PRF, o suspeito foi abordado em um ponto de ônibus, na altura do km 414, e, com ele, foram encontrados de imediato dois pinos com cocaína. Ao revistar o homem, os policiais encontraram no bolso dele um revólver calibre 32 com três munições intactas.

Perguntado sobre a origem da droga, o suspeito indicou que nas proximidades, sob a vegetação, se encontrava uma mochila com mais entorpecentes. Dentro da bolsa foram encontrados dezenas de pinos de cocaína e várias sacolinhas plásticas contendo pedras de crack, além de buchas de maconha.