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Tragédia

Menino morre após caminhão tombar no interior de Boa Esperança

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Richarlyson Ferreira Kuster, de 12 anos, viajava na carona do veículo e ficou presa embaixo do tanque de combustível do caminhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:21

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:21

Acidente com caminhão em Boa Esperança Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
Um menino de 12 anos morreu após o caminhão em que viajava tombar em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (10), na localidade de Córrego da Onça. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é Richarlyson Ferreira Kuster,
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo  que estava carregado de leite  seguia para o interior da localidade quando perdeu o controle, colidiu contra um barranco e tombou em seguida. A criança viajava na carona do veículo e ficou presa embaixo do tanque de combustível do caminhão.
Acidente com caminhão em Boa Esperança
Acidente com caminhão em Boa Esperança Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
Com a dificuldade para fazer o salvamento, os Bombeiros precisaram de uma retroescavadeira para auxiliar na retirada do corpo da vítima. O equipamento foi cedido pela prefeitura. 
Ainda de acordo com os Bombeiros, o condutor do caminhão  que é primo da criança  foi encaminhado para o Hospital de Boa Esperança com suspeita de fratura no braço. O quadro de saúde dele não foi divulgado. As causas do acidente não foram informadas.
Menino morre após caminhão tombar no interior de Boa Esperança
Polícia Civil informou que o corpo da criança será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares.

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