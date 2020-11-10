Menino morre após caminhão tombar no interior de Boa Esperança

Com a dificuldade para fazer o salvamento, os Bombeiros precisaram de uma retroescavadeira para auxiliar na retirada do corpo da vítima. O equipamento foi cedido pela prefeitura.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o condutor do caminhão  que é primo da criança  foi encaminhado para o Hospital de Boa Esperança com suspeita de fratura no braço. O quadro de saúde dele não foi divulgado. As causas do acidente não foram informadas.