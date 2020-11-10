Um menino de 12 anos morreu após o caminhão em que viajava tombar em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (10), na localidade de Córrego da Onça. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é Richarlyson Ferreira Kuster,
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo que estava carregado de leite seguia para o interior da localidade quando perdeu o controle, colidiu contra um barranco e tombou em seguida. A criança viajava na carona do veículo e ficou presa embaixo do tanque de combustível do caminhão.
Com a dificuldade para fazer o salvamento, os Bombeiros precisaram de uma retroescavadeira para auxiliar na retirada do corpo da vítima. O equipamento foi cedido pela prefeitura.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o condutor do caminhão que é primo da criança foi encaminhado para o Hospital de Boa Esperança com suspeita de fratura no braço. O quadro de saúde dele não foi divulgado. As causas do acidente não foram informadas.
Menino morre após caminhão tombar no interior de Boa Esperança
A Polícia Civil informou que o corpo da criança será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares.