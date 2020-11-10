Para controlar ocupação de UTIs, Saúde do ES quer apoio de municípios

Governo do ES vai ampliar oferta de leitos de UTI e enfermaria para diminuir pressão sobre o sistema de saúde Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Da parte da Sesa, a medida passa por nova expansão de leitos. De acordo com o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, desde o início da pandemia a secretaria tem planejado a oferta e, no pico da crise sanitária, somava 1.532 vagas exclusivamente para casos de Covid-19 - 715 leitos de UTI e 817 de enfermaria, incluindo os contratados nas redes filantrópica e privada para atender pacientes do SUS.

Mas, com a diminuição da demanda, muitos leitos dos contratos foram desmobilizados, e outros da rede própria foram revertidos e voltaram a ser disponibilizados para o atendimento a pacientes de outras doenças. Agora, voltando a crescer o número de casos e de pessoas que desenvolvem quadros mais graves, 120 leitos devem ser reabertos para o atendimento a infectados pelo coronavírus.

"A secretaria está avaliando e observando todos os indicadores e o comportamento da doença com muita transparência. Com 80% de ocupação, o planejamento agora é expandir leitos de UTI de isolamento. Serão 60 para UTI e 60 para enfermaria, que já estão voltando gradativamente, de acordo com necessidade e comportamento da curva da doença. Se fôssemos fazer a ampliação máxima de leitos disponíveis (como no pico da doença), estaríamos com 45% de ocupação. Não há necessidade agora. Então, não faltam leitos e a saúde não colapsou", assegura.

O perfil dos internados com gravidade é diversificado, segundo o subsecretário, embora haja muitos casos de pessoas idosas. Já sobre as regiões, a Metropolitana é a mais atingida pelo aumento de internações. Nas últimas 24 horas, porém, apresentou uma redução na taxa de ocupação, passando de 92% para 86% - de todo modo, um indicador de risco. O plano de expansão de oferta de leitos, entretanto, vai ocorrer em todas as regiões do Estado.

ELEIÇÕES GERAM PREOCUPAÇÃO

Na avaliação de Gleikson Barbosa, esse aumento de infecções e internações nas últimas semanas está relacionado, em parte, à maior exposição da população nas ruas, e aos feriados prolongados marcados por cenas de aglomerações. Agora, a Sesa teme pelos dias de votação - 1º e 2º turnos -, que costumam concentrar grande número de pessoas.

Para tentar diminuir os riscos de infecção e o possível aumento da demanda por leitos de internação, a secretaria também está intensificando o contato com municípios, esperando apoio no trabalho preventivo e de conscientização.