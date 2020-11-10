Para controlar ocupação de UTIs, Saúde do ES quer apoio de municípios

Com o aumento de pacientes graves com Covid-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) passou a adotar estratégias que incluem a reabertura de leitos e a intensificação de contato com os municípios capixabas para um trabalho de prevenção e conscientização. Umas das preocupações do órgão é que, com a proximidade do dia da votação nesta eleição, com primeiro turno marcado para domingo (15), podem aumentar os episódios de aglomeração e, consequentemente, de novas infecções.
Da parte da Sesa, a medida passa por nova expansão de leitos. De acordo com o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, desde o início da pandemia a secretaria tem planejado a oferta e, no pico da crise sanitária, somava 1.532 vagas exclusivamente para casos de Covid-19 - 715 leitos de UTI e 817 de enfermaria, incluindo os contratados nas redes filantrópica e privada para atender pacientes do SUS.
Mas, com a diminuição da demanda, muitos leitos dos contratos foram desmobilizados, e outros da rede própria foram revertidos e voltaram a ser disponibilizados para o atendimento a pacientes de outras doenças. Agora, voltando a crescer o número de casos e de pessoas que desenvolvem quadros mais graves, 120 leitos devem ser reabertos para o atendimento a infectados pelo coronavírus.
"A secretaria está avaliando e observando todos os indicadores e o comportamento da doença com muita transparência. Com 80% de ocupação, o planejamento agora é expandir leitos de UTI de isolamento. Serão 60 para UTI e 60 para enfermaria, que já estão voltando gradativamente, de acordo com necessidade e comportamento da curva da doença. Se fôssemos fazer a ampliação máxima de leitos disponíveis (como no pico da doença), estaríamos com 45% de ocupação. Não há necessidade agora. Então, não faltam leitos e a saúde não colapsou", assegura.
O perfil dos internados com gravidade é diversificado, segundo o subsecretário, embora haja muitos casos de pessoas idosas. Já sobre as regiões, a Metropolitana é a mais atingida pelo aumento de internações. Nas últimas 24 horas, porém, apresentou uma redução na taxa de ocupação, passando de 92% para 86% - de todo modo, um indicador de risco. O plano de expansão de oferta de leitos, entretanto, vai ocorrer em todas as regiões do Estado.
ELEIÇÕES GERAM PREOCUPAÇÃO
Na avaliação de Gleikson Barbosa, esse aumento de infecções e internações nas últimas semanas está relacionado, em parte, à maior exposição da população nas ruas, e aos feriados prolongados marcados por cenas de aglomerações. Agora, a Sesa teme pelos dias de votação - 1º e 2º turnos -, que costumam concentrar grande número de pessoas.
Para tentar diminuir os riscos de infecção e o possível aumento da demanda por leitos de internação, a secretaria também está intensificando o contato com municípios, esperando apoio no trabalho preventivo e de conscientização.
"A secretaria e os municípios têm feito um trabalho para intensificar medidas de segurança, principalmente nesse tempo eleição em que há muita aglomeração de pessoas. Sabemos que esta semana será decisiva devido ao domingo de eleição; por isso o trabalho preventivo. Queremos pedir que as pessoas continuem tomando os cuidados necessários, como distanciamento social, higienização frequente das mãos e uso de máscara", conclui.