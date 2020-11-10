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Pandemia não acabou

ES chega a 3.953 mortes e ultrapassa os 164 mil casos de Covid

Número de infectados registrado nas últimas 24 horas é superior ao de curados no mesmo período; 15 óbitos foram confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 17:49

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:49

100 mil casos de coronavírus
Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.587 novos casos de Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto
Espírito Santo registrou mais 15 óbitos nesta terça-feira (10), elevando para 3.953 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 164.659 casos confirmados da doença, 1.587 apenas nas últimas 24 horas e mais do que o dobro da véspera, quando foram registradas 644 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 24.252 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (21.491), Serra (20.999) e Cariacica (14.929). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.123 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.785.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 151.813. Desses, 1.076 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 547,4 mil testes já foram realizados no Estado.

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