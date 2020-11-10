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Viana inicia testagem rápida de moradores para a Covid-19

A testagem é feita em qualquer morador do município que tiver idade entre 20 e 50 anos e chegar a um dos três pontos estabelecidos dirigindo ou guiando um veículo. O resultado sai em dez minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 17:38

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:38

Prefeitura de Viana inicia programa de testagem pra Covid-19
Prefeitura de Viana inicia programa de testagem pra Covid-19 Crédito: Reprodução TV Gazeta
Cerca de 12 mil testes rápidos da Covid-19 serão utilizados até o próximo dia 20 para testar a população de Viana. O teste  que identifica a presença de anticorpos da doença, isso é, se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus  servirá para fundamentar as decisões do município, segundo a prefeitura. A testagem é feita em qualquer morador de Viana que tiver entre 20 e 50 anos e chegar a um dos três pontos estabelecidos dirigindo ou guiando um veículo. Os testes acontecem no modelo drive thru  morador deve estar dentro do carro ou em moto  e o resultado sai em dez minutos.
A testagem está sendo realizada em três pontos da cidade: Praça de Marcílio de Noronha, Parque Linear, em Vila Bethânia, e no Parque de Exposições de Viana Sede. A prefeitura ainda ressalta que nas duas quartas-feiras até o dia 20 não haverá a testagem na Praça de Marcílio de Noronha.
Viana inicia testagem rápida de moradores para a Covid-19
Segundo reportagem da TV Gazeta, a escolha pela faixa etária se justifica pela grande contaminação de moradores entre 20 e 50 anos.
Para ser testado, basta chegar a um dos locais de carro ou moto. Segundo a secretária de saúde do município, Jaqueline Jubini, é preciso levar documentos e provar ser morador de Viana.
Prefeitura de Viana inicia programa de testagem pra Covid-19
Prefeitura de Viana inicia programa de testagem pra Covid-19 Crédito: Reprodução TV Gazeta
"Agora, quem chegar a pé aqui (Praça em Marcílio de Noronha0 não será testado. Mas pode buscar os serviços de saúde. Estando dentro dos critérios, com sintomas ou em convívio com pessoas que estavam com a doença, ela será atendida e será testada se for o caso", disse a secretária.

 CONFIRA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TESTAGEM:

  • Identidade com foto;
  • Comprovante de residência em nome próprio ou cartão de acesso da família;
  • CPF;
  • Cartão do SUS.
A autônoma Valquiria Jardim, que mora em Viana, aprovou a novidade, mesmo com os cuidados já recomendados, como o uso de máscara e o distanciamento social.
"Apesar dos cuidados, a gente não deixa de sair, ir ao mercado. Um vírus tão pequeno, mas que está matando. Isso daí [testagem] é um ponto a mais", contou.
Outra moradora que passava pelo local e que havia realizado o teste rápido, relatou que o resultado do teste poderia dar maior tranquilidade para conviver com familiares, principalmente com a mãe, que também mora em Viana. "Nem sabia, mas vi que estavam testando, aproveitei a folga", completou.
Com informações de Elton Ribeiro, da TV Gazeta.

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