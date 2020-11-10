Viana inicia testagem rápida de moradores para a Covid-19

Prefeitura de Viana inicia programa de testagem pra Covid-19 Crédito: Reprodução TV Gazeta

Cerca de 12 mil testes rápidos da Covid-19 serão utilizados até o próximo dia 20 para testar a população de Viana . O teste  que identifica a presença de anticorpos da doença, isso é, se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus  servirá para fundamentar as decisões do município, segundo a prefeitura. A testagem é feita em qualquer morador de Viana que tiver entre 20 e 50 anos e chegar a um dos três pontos estabelecidos dirigindo ou guiando um veículo. Os testes acontecem no modelo drive thru  morador deve estar dentro do carro ou em moto  e o resultado sai em dez minutos.

A testagem está sendo realizada em três pontos da cidade: Praça de Marcílio de Noronha, Parque Linear, em Vila Bethânia, e no Parque de Exposições de Viana Sede. A prefeitura ainda ressalta que nas duas quartas-feiras até o dia 20 não haverá a testagem na Praça de Marcílio de Noronha.

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Segundo reportagem da TV Gazeta , a escolha pela faixa etária se justifica pela grande contaminação de moradores entre 20 e 50 anos.

Para ser testado, basta chegar a um dos locais de carro ou moto. Segundo a secretária de saúde do município, Jaqueline Jubini, é preciso levar documentos e provar ser morador de Viana.

Prefeitura de Viana inicia programa de testagem pra Covid-19 Crédito: Reprodução TV Gazeta

"Agora, quem chegar a pé aqui (Praça em Marcílio de Noronha0 não será testado. Mas pode buscar os serviços de saúde. Estando dentro dos critérios, com sintomas ou em convívio com pessoas que estavam com a doença, ela será atendida e será testada se for o caso", disse a secretária.

CONFIRA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TESTAGEM:

Identidade com foto;

Comprovante de residência em nome próprio ou cartão de acesso da família;



CPF;

Cartão do SUS.



A autônoma Valquiria Jardim, que mora em Viana, aprovou a novidade, mesmo com os cuidados já recomendados, como o uso de máscara e o distanciamento social.

"Apesar dos cuidados, a gente não deixa de sair, ir ao mercado. Um vírus tão pequeno, mas que está matando. Isso daí [testagem] é um ponto a mais", contou.

Outra moradora que passava pelo local e que havia realizado o teste rápido, relatou que o resultado do teste poderia dar maior tranquilidade para conviver com familiares, principalmente com a mãe, que também mora em Viana. "Nem sabia, mas vi que estavam testando, aproveitei a folga", completou.