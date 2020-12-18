Aracruz se despede do médico Jaques Zemel, vítima da Covid-19

O ginecologista e obstetra Jaques Zemel faleceu nesta sexta-feira (18), em Vitória. Ele é mais um médico vítima da Covid-19 Crédito: Divulgação

Jaques Zemel faleceu nesta sexta-feira (18) em decorrência de complicações desencadeadas pela doença. O profissional era muito conhecido e querido em Mais um médico morreu vítima da Covid-19 no Estado. O ginecologista e obstetrafaleceu nesta sexta-feira (18) em decorrência de complicações desencadeadas pela doença. O profissional era muito conhecido e querido em Aracruz , cidade ao Norte do Espírito Santo, onde trabalhou desde muito jovem.

O profissional estava internado em um hospital particular de Vitória desde a última semana, onde morreu no fim desta manhã (18). Atuando em Aracruz há mais de 40 anos, Jaques teve forte contribuição para o desenvolvimento da saúde na cidade, especialmente na evolução do Hospital São Camilo, onde trabalhou por muitos anos.

Amigo pessoal e colega de profissão, o cirurgião-geral Sixto Nelson Quinonez Diaz, lamentou a perda do ginecologista, a quem se referiu como um irmão que ganhou por meio da Medicina.

"Aracruz perde uma das pessoas mais importantes de sua história. Jaques veio para cá para com o intuito de cuidar das pessoas, da comunidade em geral, quando a comunidade ainda carecia de saúde pública. Chegou ao Hospital no início, quando as coisas eram bem difíceis, mas sempre atendeu com seriedade, profissionalismo e competência. Dividimos muitas cirurgias, salvamos muitas vidas. A sensação agora é a de ter perdido um irmão", explicou Sixto.

Dr. Jaques já não estava atuando há alguns anos no Hospital São Camilo. Atualmente ele trabalhava em Linhares e São Mateus. Ainda em Aracruz, ele foi um dos pioneiros na abertura de uma clínica particular especializada em ginecologia e também foi secretário municipal de Saúde em uma das gestões de Primo Bitti. Mineiro de nascimento, Jaques Zemel faleceu aos 71 anos, tendo nascido no dia 23 de setembro de 1949.

Em nota, o Hospital São Camilo lamentou a morte do profissional. "O Hospital São Camilo, por meio de sua administração, lamenta profundamente o falecimento do Dr. Jaques, que trabalhou por tanto tempo em nossa instituição e deseja os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos".