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Nésio Fernandes

Aumento de casos de Covid-19 é preocupante no ES, diz secretário

Interações das festas de fim de ano devem refletir nos boletins divulgados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já na segunda quinzena de janeiro; Estado busca alternativas para frear aumento de casos

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:03

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

04 jan 2021 às 18:03
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Ferna
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Ferna Crédito: Sesa | Divulgação
O aumento de casos positivos de Covid-19 preocupa no Espírito Santo. Foi o que disse o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (4). Questionado se as interações de fim de ano já refletem nos boletins divulgados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Nésio apontou que o crescimento de casos e, consequentemente, possivelmente de óbitos, deve ocorrer até a segunda quinzena de janeiro.
"Nós reconhecemos que ainda não houve uma pressão assistencial sobre o sistema de saúde com o reflexo das interações de festas de fim de ano. Isso deve ocorrer ao longo da segunda quinzena de janeiro. O atual momento vai desenhando a possibilidade de uma nova fase de estabilização"
Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde do ES
Nésio ainda relembrou a primeira onda de contaminação pelo novo coronavírus, e ilustrou que, na ocasião, o Estado teve sete semanas contínuas com mais de 500 pacientes internados por dia. Ele afirma que hoje, o Espírito Santo está apenas na terceira semana da segunda onda e que, ainda assim, os números de pacientes internados já se igualam ao da primeira. 
"Entendemos que há uma possibilidade de estabilização ao longo deste mês, mas trabalhamos com a perspectiva de que essa estabilização pode ser interrompida em virtude da capacidade de testagem nos municípios, com o início das novas gestões", acrescentou o secretário.

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Nesta terça-feira (5), está prevista uma reunião do governador do Estado, Renato Casagrande, com os novos gestores dos municípios, com a intenção de traçar objetivos para que o sistema de saúde não entre em colapso. Segundo Nésio Fernandes, a Sesa vai participar do encontro que deve acontecer de forma virtual.

FISCALIZAÇÃO REPRESSIVA

Órgãos de imprensa, inclusive a reportagem de A Gazeta, questionaram se a Sesa, em conjunto com o governo do Estado, pretende elaborar novas normas, já que a aglomeração em alguns municípios durante o início do verão já é evidente. O subsecretário de Vigilância em Saúde Luiz Carlos Reblin foi quem respondeu.
"A nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras forças de segurança estão atuando para que as aglomerações não aconteçam. Existe um momento em que essa fiscalização poderá ser repressiva. Essa semana teremos conversas e reuniões para tratar sobre esse assunto, de atividades não autorizadas"
Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde

REVEJA A COLETIVA

Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin ainda falaram sobre a ocupação dos leitos pediátricos no Espírito Santo, o aumento do número de casos de crianças contagiadas, as negociações sobre a vacina e outras informações. Para ler um resumo sobre o que foi dito, clique aqui (ou veja abaixo).

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