Aumento de casos de Covid-19 é preocupante no ES, diz secretário

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Ferna Crédito: Sesa | Divulgação

O aumento de casos positivos de Covid-19 preocupa no Espírito Santo . Foi o que disse o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (4). Questionado se as interações de fim de ano já refletem nos boletins divulgados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , Nésio apontou que o crescimento de casos e, consequentemente, possivelmente de óbitos, deve ocorrer até a segunda quinzena de janeiro.

"Nós reconhecemos que ainda não houve uma pressão assistencial sobre o sistema de saúde com o reflexo das interações de festas de fim de ano. Isso deve ocorrer ao longo da segunda quinzena de janeiro. O atual momento vai desenhando a possibilidade de uma nova fase de estabilização" Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde do ES

Nésio ainda relembrou a primeira onda de contaminação pelo novo coronavírus, e ilustrou que, na ocasião, o Estado teve sete semanas contínuas com mais de 500 pacientes internados por dia. Ele afirma que hoje, o Espírito Santo está apenas na terceira semana da segunda onda e que, ainda assim, os números de pacientes internados já se igualam ao da primeira.

"Entendemos que há uma possibilidade de estabilização ao longo deste mês, mas trabalhamos com a perspectiva de que essa estabilização pode ser interrompida em virtude da capacidade de testagem nos municípios, com o início das novas gestões", acrescentou o secretário.

Nesta terça-feira (5), está prevista uma reunião do governador do Estado, Renato Casagrande, com os novos gestores dos municípios, com a intenção de traçar objetivos para que o sistema de saúde não entre em colapso. Segundo Nésio Fernandes, a Sesa vai participar do encontro que deve acontecer de forma virtual.

FISCALIZAÇÃO REPRESSIVA

Órgãos de imprensa, inclusive a reportagem de A Gazeta, questionaram se a Sesa, em conjunto com o governo do Estado, pretende elaborar novas normas, já que a aglomeração em alguns municípios durante o início do verão já é evidente. O subsecretário de Vigilância em Saúde Luiz Carlos Reblin foi quem respondeu.

"A nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras forças de segurança estão atuando para que as aglomerações não aconteçam. Existe um momento em que essa fiscalização poderá ser repressiva. Essa semana teremos conversas e reuniões para tratar sobre esse assunto, de atividades não autorizadas" Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde

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