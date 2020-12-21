Infectologista explica as consequências da mutação do coronavírus

Vírus causador da Covid-19 sofre mutações Crédito: Divulgação

Isso tudo acontece porque, segundo especialistas, esta nova cepa do coronavírus possui um maior poder de infecção. Estima-se que a variante do vírus seja 70% mais transmissível e está se tornando a cepa dominante entre os casos da doença na Inglaterra.

A mutação no vírus, porém, não é inédita. O infectologista Lauro Ferreira afirmou que a mudança em um componente do coronavírus também foi o que causou o surto de Covid-19 em Nova York, nos Estados Unidos, no mês de abril, tornando também a doença mais transmissível. Isso porque essa variante afeta uma proteína da espícula (estrutura), que serve de entrada do vírus nas células humanas.

"Aconteceu naquele surto de Nova York uma situação parecida. Lá, foi na posição 614 do vírus e que, na época, explicava a explosão de casos na cidade. Foi uma mutação que deu mais infectividade ao vírus naquele momento. Agora, é uma mutação na posição 501, e o que se sabe até agora é que essa variante do vírus é mais infecciosa. Não necessariamente há mais mortalidade ou gravidade quando há infecção, mas é uma mutação na proteína que serve de entrada do vírus nas células receptoras e que daria ao vírus mais capacidade de ser transmitido", explicou.

Uma grande preocupação em relação à mutação do vírus é se a alteração comprometeria a eficácia da vacina no combate à nova variante da doença. Lauro considera, porém, que as vacinas são elaboradas para que sejam produzidos anticorpos justamente contra a proteína modificada pela nova cepa, o que, a princípio, garante a proteção.

"Sempre tem preocupação em relação a vacina. A princípio, as vacinas são desenhadas para fazer anticorpos contra a proteína espícula e não há, neste momento, a informação ou qualquer tipo de preocupação que isso afete a possível efetividade das vacinas", pontuou o infectologista.

Lauro Ferreira afirma ainda que mais mutações podem ser esperadas, até porque é um comportamento esperado entre doenças deste tipo. Ele destacou, porém, que o coronavírus é menos mutável que o vírus da gripe normal, que é mais instável, por exemplo.