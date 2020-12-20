Premiê britânico anuncia novo lockdown por variante do vírus da Covid-19

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou neste sábado (19) que Londres, o Sul e o Sudeste da Inglaterra adotarão novo lockdown a partir de domingo para tentar conter um aumento de contágios de Covid-19 , atribuído a uma nova variante do vírus.

"Parece que essa propagação está alimentada por uma nova variante do vírus", que é transmitido "muito mais facilmente", declarou o primeiro-ministro em uma entrevista coletiva. "Pode ser até 70% mais transmissível do que a variante antiga", disse Johnson. "Nada indica que seja mais letal ou que cause uma forma mais grave da doença" ou que reduza a eficácia das vacinas, reiterou Johnson.

LOCKDOWN DE 2 SEMANA E COMEMORAÇÕES CANCELADAS

De acordo com o premiê, as novas medidas são equivalentes ao lockdown imposto em novembro e durarão duas semanas. O governo britânico reavaliará a situação no dia 30 de dezembro. Sob as novas regras, o comércio não essencial e as academias terão de permanecer fechados. Além disso, as comemorações de Natal em Londres e na região sudeste serão canceladas.

Apenas as famílias que vivem fora desta área terão agora permissão para se reunir no Natal na Inglaterra, e apenas no dia 25, com viagens de longa distância desencorajadas. É com o coração apertado que devo dizer que não podemos continuar com o Natal como planejado, disse o premiê, insistindo que não havia alternativa. Sei quanta emoção as pessoas investem nesta época do ano e como é importante, por exemplo, que os avós vejam os netos, que as famílias estejam juntas, disse.

Dissemos ao longo desta pandemia que devemos e seremos guiados pela ciência. Quando a ciência muda, devemos mudar nossa resposta", declarou Johnson ao ser questionado sobre o motivo de ele ter negado durante esta semana, em uma sessão no Parlamento, que o Natal seria cancelado na capital do país. "Temos de agir porque o vírus está se espalhando muito rápido."

Os governos escocês e galês foram informados sobre a situação e devem anunciar os próprios planos.

DIRETOR DE HOSPITAL ALERTA OMS

O diretor médico da Inglaterra, Chris Whitty, disse que, embora não haja evidências no momento de que a variante do novo coronavírus tenha causado uma taxa de mortalidade mais alta ou impactado as vacinas, um trabalho urgente está em andamento para confirmar isso. Alertamos a Organização Mundial da Saúde e continuamos analisando os dados disponíveis para melhorar nosso entendimento, afirmou Whitty em um comunicado.

O Reino Unido registrou 28.507 novos casos de Covid-19 na sexta-feira e 489 mortes, com o número de reprodução R estimado entre 1,1 e 1,2, o que significa que o número de casos está aumentando rapidamente. Nesta semana, os casos aumentaram em 40.9% em relação à semana anterior.

Maria Van Kerkhove, diretora técnica da OMS sobre Covid-19, disse esta semana aos jornalistas que a agência de saúde da ONU "não tinha evidências de que esta variante do vírus se comporte de maneira diferente", acrescentando que ele é similar a uma cepa reportada inicialmente entre visons na Europa. Ela disse que os cientistas estudarão a cepa do vírus do Reino Unido para ver se poderia haver alguma diferença na forma m que provoca uma resposta imune nas pessoas.