Especialista faz alerta sobre corrida por teste de Covid-19 para o Natal

Ainda que resultado dê negativo, recomendação dos especialistas é que as celebrações em grandes grupos sejam deixadas de lado ou feitas à distância Crédito: TV Gazeta

A funcionária pública Jamylly Caran procurou um drive-thru em Vitória para coletar o exame . Para ela, essa é uma das melhores formas de prevenir a contaminação durante as festas de final de ano, quando pretende se reunir com parentes. Questão de cuidado mesmo, das pessoas de risco que convivem com a gente, disse.

Um laboratório localizado na Capital explica que muitos capixabas tiveram a mesma ideia que a funcionária pública. Em dezembro, a procura pelos testes aumentou 60% em relação ao mês passado. E a expectativa, segundo o responsável técnico pelo laboratório, é que a demanda aumente ainda mais nas próximas semanas.

A nossa expectativa agora nas vésperas de Natal e Réveillon é que aumente pelo menos 100% o movimento que a gente está tendo. São dois perfis de pessoas: umas que estão realmente com sintomas, e outras que quando chegam próximo de feriado querem visitar entes queridos e amigos e saber seu estado para a Covid-19, disse Edson Mezadri Vieira.

No laboratório, seis em cada dez exames realizados são de PCR-RT de urgência, cujo resultado sai em até um dia útil. Mas, para a infectologista Rúbia Miossi, só o teste não é garantia de ficar livre da contaminação. Por isso, é necessário que outros cuidados sejam tomados, principalmente nesta época.

"Pode ser que seu exame venha negativo e você tenha se contaminado depois que fez o teste, então não é seguro você fazer um teste desse tipo para poder visitar parentes sem usar máscara porque não tem como garantir essa segurança. A menos que você faça o teste e se mantenha em isolamento absoluto até o resultado do teste dar negativo e aí manter esse isolamento até o contato com a família" Rúbia Miossi - Médica Infectologista

Ainda assim, a recomendação dos especialistas é que as celebrações em grandes grupos sejam deixadas de lado ou feitas à distância.

Proteja agora seu parente mais idoso, faça uma videochamada, mande uma mensagem, mas evite o contato presencial neste momento. Neste final de ano é reforçar essas medidas para que no ano que vem a gente possa festejar Natal e Ano Novo, todos juntos novamente, depois que já estivermos vacinados, disse Rúbia.