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Coronavírus

Bélgica e Holanda vetam viagens vindas do Reino Unido com medo de mutação do vírus

O primeiro ministro belga, Alexander de Croo, disse que a restrição terá início à meia-noite deste domingo (20) [20h no horário de Brasília] e deve durar ao menos 24 horas. Holanda também já havia anunciado o veto a viagens

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 12:12
Reino Unido
Reino Unido investiga mutação o coronavírus Crédito: Freepik/Reprodução
A Bélgica anunciou que vai suspender voos e trens vindos do Reino Unido após o governo britânico endurecer o lockdown com medo de uma mutação do novo coronavírus. 
O primeiro ministro belga, Alexander de Croo, disse que a restrição terá início à meia-noite deste domingo (20) [20h no horário de Brasília] e deve durar ao menos 24 horas.

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No sábado (19), o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou o endurecimento das medidas de combate à Covid-19. Segundo Johnson, o motivo para a decisão foi o espalhamento de uma nova variação do vírus, que possui maior facilidade de transmissão entre as pessoas.
As novas medidas impostas pelo governo britânico foram elaboradas a fim de separar a capital e as cidades ao redor dela do resto do Reino Unido. São as ações mais severas que o governo já tomou desde o lockdown nacional que vigorou em março e refletem o medo de que a nova variante pudesse aumentar a transmissão do vírus durante o inverno.
Além da Bélgica, a Holanda também já havia anunciado o veto a viagens vindas vindas do Reino Unido.

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