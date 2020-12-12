Boris Johnson vê probabilidade de acordo com a União Europeia fracassar

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse ser muito provável que as negociações com a União Europeia (UE) para um acordo econômico de última hora terminem sem ser fechado Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursulla von der Leyen, estabeleceram prazo até domingo (13) para decidir se continuam conversando ou se preparam uma pausa sem acordo. Embora ambos os lados desejem chegar a um consenso sobre os termos de um novo relacionamento comercial antes de 1º de janeiro, eles têm visões fundamentalmente diferentes sobre o que isso implica.

Nas negociações, a UE exige garantias de igualdade de condições, em troca de acesso a seus mercados. O bloco teme que o Reino Unido corte os padrões sociais e ambientais que estipulou e injete dinheiro estatal nas indústrias do país, tornando-se um rival econômico de baixa regulamentação.

Já do lado britânico, há o temor por uma redução de sua soberania. O governo afirma que a UE tenta vincular o país às regras e regulamentos do bloco indefinidamente, em vez de tratá-la como uma nação independente.