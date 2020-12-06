Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Eurasia reduz para 60% chances de acordo do Reino Unido com UE no Brexit
Mundo

Eurasia reduz para 60% chances de acordo do Reino Unido com UE no Brexit

As negociações entre os dois lados do Canal da Mancha são retomadas com um cenário de maior otimismo de fundo, mas ainda há muitas incertezas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 18:03

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:03

Boris Johnson, premiê no Reino Unido
Boris Johnson, premiê no Reino Unido Crédito: Flickr
A consultoria de risco político Eurasia voltou a ficar mais pessimista em torno de um possível acordo entre o Reino Unido e a União Europeia no âmbito do Brexit, como é chamada a saída dos britânicos do bloco. As negociações entre os dois lados do Canal da Mancha são retomadas com um cenário de maior otimismo de fundo, mas ainda há muitas incertezas, o que faz com que, na sua opinião, as chances de um acerto ainda neste ano caiam de 65% para 60%.
A semana para o vaivém entre britânicos e europeus é crucial, lembra a Eurásia. O rumo do Brexit dependerá do telefonema entre o primeiro ministro britânico Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyden, segundo a consultoria, citando altas fontes do governo britânico. A conversa está prevista para ocorrer nesta segunda-feira, dia 07, à noite.
Sem avanço entre as partes, principalmente, em termos de igualdade de condições (LPF, na sigla em inglês) e na questão da pesca, afirma a Eurasia, a separação pode caminhar para um desfecho sem acordo por parte do Reino Unido. Já a União Europeia poderia adotar a mesma postura na quinta-feira, dia 10.
A Eurasia diz, porém, que não acredita nesses prazos. Isso porque na novela que se transformou o Brexit, tais ameaças já foram feitas. "Por enquanto, o foco de Downing Street - endereço do governo britânico - ainda é conseguir um acordo. Achamos que o número 10 está deliberadamente pintando as perspectivas de preto para enviar uma mensagem à UE de que Boris Johnson não cederá às suas exigências a fim de evitar um acordo", avalia a consultoria.
Negociadores britânicos desembarcaram hoje em Bruxelas, na Bélgica, nesta que é considerada a última tentativa de se chegar a um acordo com a União Europeia sobre o Brexit. Faltamos menos de quatro semanas antes para terminar o período de transação, quando era esperado um acerto entre os negociadores para a fase pós-divórcio, a partir de 2021.

Veja Também

Reino Unido e UE confirmam duas novas rodadas negociação do Brexit

Violação de acordo infringiria lei, diz Comissão Europeia, sobre Brexit

Bolsas da Europa fecham em queda com restrições por Covid-19 e Brexit

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados