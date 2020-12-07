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Negociações

Reino Unido e UE citam 'significativas divergências' em acordo pós-Brexit

A Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ressaltam que não ainda não há condições para a finalização de um acordo comercial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 17:24

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:24

Brexit
Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a UE, tornando-se o primeiro país a fazê-lo. Crédito: Andy Rain/ Agência Lusa/EPA
Após conversa telefônica nesta tarde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, divulgaram comunicado conjunto nesta segunda-feira (07), em que ressaltam que não ainda não há condições para a finalização de um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que será oficializada em 1 de janeiro de 2021.
Segundo a nota, as duas partes têm "significativas divergências" em três áreas: pesca, estabelecimento de um campo justo de disputa e governança. "Pedimos aos nossos negociadores chefes e suas equipes que preparassem uma visão geral das diferenças remanescentes a serem discutidas em uma reunião física em Bruxelas nos próximos dias", informaram.

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