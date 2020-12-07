Reino Unido e UE citam 'significativas divergências' em acordo pós-Brexit

Após conversa telefônica nesta tarde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, divulgaram comunicado conjunto nesta segunda-feira (07), em que ressaltam que não ainda não há condições para a finalização de um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que será oficializada em 1 de janeiro de 2021.