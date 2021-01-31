Coronavírus: ES chega a 5.858 mortes e passa dos 294 mil casos

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.066. Em seguida, aparecem Serra (36.857), Vitória (32.628) e Cariacica (23.690).

Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.911 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.358. A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 276.098. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 887 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.