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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 5.858 mortes e passa dos 294 mil casos

De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram 18 mortes e 1.099 novos casos da doença nas últimas 24 horas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 jan 2021 às 17:09

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 17:09

Arte covid-19 para capa do site
Foram registradas 18 mortes e 1.099 novos casos da doença nas últimas 24 horas no ES Crédito: Divulgação
Espírito Santo registrou mais 18 mortes e 1.099 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde deste domingo (31). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.858 mortes provocadas pela doença e 294.129 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 39.066. Em seguida, aparecem Serra (36.857), Vitória (32.628) e Cariacica (23.690).
Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking, com 4.911 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.358. A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 276.098. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 2% e mais de 887 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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