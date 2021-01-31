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Imunização contra a Covid-19

Após meses de desespero, médicos comemoram chegada da vacina no ES

Apesar da esperança que surgiu com a chegada da vacina, os profissionais de saúde alertam que a quantidade do imunizante ainda não é suficiente e que é preciso manter os cuidados

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 04:00

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 jan 2021 às 04:00
Terça-feira (19), foi realizada a primeira vacinação contra a COVID-19
Vacinação contra a COVID-19 foi iniciada no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Depois de meses difíceis, ao longo dos quais mais de 5 mil pessoas perderam a vida no Espírito Santo em função da doença, médicos que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus comemoraram o início da vacinação contra a Covid-19 no Estado.
Para eles, a chegada do imunizante ajuda a renovar as esperanças, mas alertam: a quantidade disponibilizada, no momento, não é suficiente para atender a todos.
Na primeira fase do Plano Nacional de Imunização, está prevista a vacinação de 271.788 pessoas no Estado. Contudo, o número de doses que já chegaram ao Estado ainda é pequeno. Ao todo, são 153 mil doses, sendo 117.520 da Coronavac e 35.500 da AstraZeneca/Oxford. 
Diante disto, a recomendação é para que a população mantenha cuidados como o uso de máscaras, distanciamento social e higiene constante, a fim de evitar a infecção.

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CONFIRA OS VÍDEOS COM OS DEPOIMENTOS DOS MÉDICOS: 

"Quando chegar a sua hora [de ser vacinado], não deixe de cumprir seu papel cívico [de se vacinar], pois isso sim vai nos levar a uma vitória sobre a cruel pandemia que nos assola há meses. Contamos com todos vocês. A minha parte eu fiz e espero que todos, em breve, também façam"
Rodrigo Cancelieri - Médico
"Após quase um ano de pandemia, um ano de sofrimento, é com enorme esperança, enorme expectativa que assistimos a Anvisa autorizar o uso emergencial de duas vacinas para a população brasileira. Temos esperanças de que isso signifique um novo caminho"
Lauro Ferreira Pinto - Infectologista
"Saber que existe uma vacina possível, acessível, é uma esperança de dias melhores. Mas que vem acompanhada de insegurança, e de certa tristeza por saber que as doses que nós temos agora não são suficientes. A gente precisa de mais vacinas. A gente precisa que o governo federal trabalhe juntamente com os diplomatas para que consigam trazer mais doses"
Rúbia Miossi - Infectologista

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